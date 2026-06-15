به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه بیگی صبح دوشنبه در چهارصد و بیست و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر، با اشاره به فرارسیدن فصل تابستان و افزایش حضور شهروندان در پارک‌ها اظهار کرد: فضای سبز شهری با صرف هزینه‌های مالی و انسانی قابل توجه ایجاد و نگهداری می‌شود و لازم است همه شهروندان در حفظ این سرمایه عمومی مشارکت داشته باشند.

بیگی افزود: متأسفانه در برخی از پارک‌ها و فضاهای سبز شاهد انجام فعالیت‌هایی همچون فوتبال و والیبال روی چمن هستیم که موجب آسیب به پوشش گیاهی و افزایش هزینه‌های نگهداری می‌شود. هر مترمربع فضای سبز حاصل تلاش نیروهای خدماتی و صرف منابع مالی قابل توجه است و باید از آن به بهترین شکل ممکن محافظت شود.

عضو شورای اسلامی شهرکرد با تأکید بر لزوم آموزش شهروندی در حوزه استفاده از فضاهای عمومی تصریح کرد: در کنار فراهم کردن امکان بهره‌مندی شهروندان از پارک‌ها و فضاهای سبز، باید فرهنگ صحیح استفاده از این فضاها نیز تقویت شود تا ضمن استفاده مطلوب، از تخریب و آسیب به زیرساخت‌های شهری جلوگیری شود.

وی همچنین بر اهمیت زمان‌بندی مناسب آبیاری فضای سبز تأکید کرد و گفت: با توجه به شرایط اقلیمی و ضرورت مدیریت مصرف آب، آبیاری فضاهای سبز باید در ساعات مناسب و کم‌تبخیر شبانه‌روز انجام شود تا ضمن حفظ شادابی و کیفیت پوشش گیاهی، از هدررفت منابع آبی نیز جلوگیری شود.

بیگی افزود: رعایت اصول فنی در زمان آبیاری و نظارت مستمر بر روند اجرای آن، نقش مهمی در افزایش بهره‌وری مصرف آب و نگهداری مطلوب فضای سبز شهری دارد.

وی در ادامه خواستار بررسی راهکارهای اجرایی برای بهبود روند نگهداری فضای سبز شد و افزود: باید با بهره‌گیری از نظرات کارشناسان و تجربه مدیران حوزه فضای سبز، بهترین شیوه‌های نگهداری و مدیریت این فضاها در سطح شهر اجرا شود.

عضو شورای اسلامی شهرکرد در پایان از تلاش‌های مجموعه مدیریت شهری، به‌ویژه کارکنان حوزه خدمات شهری و فضای سبز، قدردانی کرد و گفت: نیروهای این حوزه با وجود محدودیت‌ها و شرایط موجود، در راستای حفظ زیبایی شهر و تأمین رفاه شهروندان تلاش می‌کنند که این اقدامات شایسته تقدیر است.