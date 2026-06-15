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۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۳۴

محمد حمیدی مقدم دبیر بیستمین جشنواره «سینماحقیقت» شد

محمد حمیدی مقدم دبیر بیستمین جشنواره «سینماحقیقت» شد

با حکم رئیس سازمان سینمایی محمد حمیدی مقدم به عنوان دبیر بیستمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینما حقیقت» منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره‌کل روابط عمومی سازمان سینمایی، رائد فریدزاده در حکمی، محمد حمیدی‌مقدم مدیر عامل مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی را به عنوان دبیر بیستمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران؛ «سینما حقیقت» منصوب کرد.

در متن این حکم آمده است: «با عنایت به تخصص، تعهد، تجربه و سوابق ارزشمند جنابعالی به موجب این حکم به عنوان دبیر بیستمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران؛ «سینما حقیقت»، منصوب می‌شوید.

بیست سالگی این رویداد مهم ملی و بین‌المللی و استمرار و قوام حیات حرفه‌ای آن، امید بخش افقی روشن پررونق برای برپایی این دوره با همیاری و همکاری صنوف سینمای مستند، سینماگران و فعالان این حوزه است. تجاوز دشمنان این مرز و بوم و شهادت رهبر حکیم و فرزانه، نقش بی‌بدیل سینمای مستند ایران را برای ثبت لحظات تاریخی و مستندنگاری وقایع جنگ رمضان و پایمردی و استقامت ملت بزرگ ایران، بیش از پیش نشان داده است.

امیدوارم با یاری پروردگار متعال و مساعی جنابعالی و همکاران گرانقدر و همراهی شورای محترم سیاستگذاری و با حضور فعالان و هنرمندان سینمای مستند، بیستمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینما حقیقت» در حافظه جمعی به یادگار بماند.»

حمیدی مقدم از سال ۹۸ به عنوان دبیر جشنواره «سینماحقیقت» انتخاب و امسال برای هشتمین بار به عنوان دبیر این رویداد منصوب شد.

بیستمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران؛ «سینما حقیقت» آذر ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.

کد مطلب 6860843

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