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۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۴

فراخوان بیستمین جشنواره «سینماحقیقت» منتشر شد

فراخوان بیستمین جشنواره «سینماحقیقت» منتشر شد

با انتشار فراخوان بیستمین جشنواره «سینماحقیقت» ثبت نام اینترنتی و بارگذاری آثار از ۲۰ تیر آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، فراخوان شرکت در بیستمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» منتشر شد.

بخش‌های بیستمین جشنواره «سینماحقیقت» عبارتند از مسابقه ملی، مسابقه بین‌الملل، جایزه شهید آوینی، بخش رقابتی « ایران»، مسابقه فیلم‌های دانشجویی، مسابقه عکس «نگاه مستند، عکس به مثابه داستان»، بخش‌های غیررقابتی (ملی و بین‌الملل)، رویدادهای پژوهشی و آموزشی و بزرگداشت. به مناسبت بیستمین دوره برگزاری این رویداد، برنامه‌هایی ویژه تدارک دیده شده است.

ثبت‌نام اینترنتی و بارگذاری آثار از ۲۰ تیر آغاز می‌شود، آخرین مهلت ثبت ‌نام اینترنتی و بارگذاری آثار نیمه شهریور ۱۴۰۵ است.

محمد حمیدی مقدم دبیر بیستمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» است که آذر ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.

کد مطلب 6873894
ندا زنگینه

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