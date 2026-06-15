به گزارش خبرنگار مهر، قاسم خرمی در بیست‌وسومین همایش تعالی سازمانی با اشاره به سابقه برگزاری این رویداد اظهار کرد: طی ۲۳ دوره برگزاری جایزه تعالی سازمانی، بخشی از شاخص‌های ارزیابی ثابت بوده و بخشی دیگر متناسب با شرایط اقتصادی، تحولات محیط کسب‌وکار و نیازهای روز بازنگری و به‌روزرسانی شده است.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین محورهای ارزیابی در این جایزه، بررسی راهبردهای شرکت‌ها برای پیش‌بینی مخاطرات، آمادگی در برابر بحران‌ها و توانایی عبور از شرایط پیچیده و غیرقابل پیش‌بینی است. در سال‌های اخیر نیز موضوع تاب‌آوری سازمانی به دلیل تجربه تحریم‌ها و چالش‌های اقتصادی، جایگاه ویژه‌ای در این ارزیابی‌ها پیدا کرده است.

رئیس سازمان مدیریت صنعتی با بیان اینکه تاب‌آوری تنها به شرایط جنگی یا تحریمی محدود نمی‌شود، تصریح کرد: سازمان‌ها همواره در معرض تغییرات مداوم ناشی از رقابت، تحولات فناوری، تغییر رفتار بازار و الزامات نوظهور کسب‌وکار قرار دارند و توانایی سازگاری با این تحولات، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های موفقیت سازمانی به شمار می‌رود.

خرمی با اشاره به عملکرد بنگاه‌های اقتصادی کشور در ماه‌های اخیر گفت: شرکت‌های ایرانی در مواجهه با شرایط دشوار ناشی از جنگ و تحریم، توانایی قابل توجهی در حفظ پایداری فعالیت‌ها از خود نشان داده‌اند. بسیاری از شرکت‌های حاضر در فرایند تعالی سازمانی نیز با وجود آسیب‌ها و محدودیت‌های ایجادشده، توانستند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مدیریتی و دانش سازمانی، روند بازسازی و بازآفرینی خود را با موفقیت دنبال کنند.

وی خاطرنشان کرد: جایزه تعالی سازمانی معتبرترین جایزه سازمان مدیریت صنعتی است؛ زیرا علاوه بر ارزیابی نتایج مالی، کیفیت نظام مدیریتی، کارآمدی فرایندها، چشم‌انداز توسعه و میزان آمادگی سازمان برای تحقق اهداف بلندمدت را نیز مورد سنجش قرار می‌دهد.

رئیس سازمان مدیریت صنعتی افزود: فرایند تعالی سازمانی در عمل نقش یک نظام مشاوره و بهبود مستمر را برای بنگاه‌ها ایفا می‌کند. ارزیابان با بررسی عملکرد شرکت‌ها، آن‌ها را با استانداردهای معتبر جهانی مقایسه کرده و نقاط قوت، فرصت‌های بهبود و راهکارهای ارتقای عملکرد را در اختیار مدیران قرار می‌دهند.

وی ادامه داد: شرکت‌هایی که در برخی حوزه‌ها عملکردی فراتر از استانداردهای متعارف داشته باشند، می‌توانند به‌عنوان الگو معرفی شوند و در مقابل، برای شرکت‌هایی که نیازمند ارتقا هستند، برنامه‌های آموزشی و مشاوره‌ای طراحی می‌شود تا مسیر بهبود با سرعت بیشتری طی شود.

خرمی با تأکید بر ارتباط مستقیم میان کیفیت مدیریت و نتایج اقتصادی بنگاه‌ها گفت: تجربه سال‌های گذشته نشان داده است شرکت‌هایی که اصول علمی و استانداردهای مدیریتی را به‌صورت مستمر دنبال می‌کنند، در حوزه بهره‌وری، سودآوری و پایداری کسب‌وکار نیز عملکرد موفق‌تری دارند.

وی استقبال گسترده شرکت‌ها از این رویداد و تداوم آن طی بیش از دو دهه را نشانه اثربخشی جایزه تعالی سازمانی دانست و افزود: استمرار حضور بنگاه‌های اقتصادی در این فرایند بیانگر آن است که تعالی مدیریتی، نقش مستقیمی در ارتقای بهره‌وری، افزایش درآمد و بهبود عملکرد اقتصادی شرکت‌ها دارد.

رئیس سازمان مدیریت صنعتی در پایان با اشاره به تجربه شرکت‌های ایرانی در مدیریت بحران تأکید کرد: بسیاری از بنگاه‌های ایرانی در شرایطی فعالیت کرده‌اند که مشابه آن برای بسیاری از شرکت‌های خارجی قابل تصور نیست. همین تجربه موجب شده است که شرکت‌های ایرانی در حوزه تاب‌آوری و مدیریت بحران، به دستاوردهای ارزشمندی دست یابند و در برخی موارد، الگوهای مدیریتی نوآورانه‌ای را توسعه دهند.