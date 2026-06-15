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۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۴۶

شرکت‌های ایرانی آزمون بحران را با موفقیت پشت سر گذاشتند

شرکت‌های ایرانی آزمون بحران را با موفقیت پشت سر گذاشتند

رئیس سازمان مدیریت صنعتی با تأکید بر نقش جایزه تعالی سازمانی در ارتقای کیفیت مدیریت بنگاه‌ها گفت: تاب‌آوری شرکت‌های ایرانی در برابر بحران‌ها، یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این فرایند است.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم خرمی در بیست‌وسومین همایش تعالی سازمانی با اشاره به سابقه برگزاری این رویداد اظهار کرد: طی ۲۳ دوره برگزاری جایزه تعالی سازمانی، بخشی از شاخص‌های ارزیابی ثابت بوده و بخشی دیگر متناسب با شرایط اقتصادی، تحولات محیط کسب‌وکار و نیازهای روز بازنگری و به‌روزرسانی شده است.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین محورهای ارزیابی در این جایزه، بررسی راهبردهای شرکت‌ها برای پیش‌بینی مخاطرات، آمادگی در برابر بحران‌ها و توانایی عبور از شرایط پیچیده و غیرقابل پیش‌بینی است. در سال‌های اخیر نیز موضوع تاب‌آوری سازمانی به دلیل تجربه تحریم‌ها و چالش‌های اقتصادی، جایگاه ویژه‌ای در این ارزیابی‌ها پیدا کرده است.

رئیس سازمان مدیریت صنعتی با بیان اینکه تاب‌آوری تنها به شرایط جنگی یا تحریمی محدود نمی‌شود، تصریح کرد: سازمان‌ها همواره در معرض تغییرات مداوم ناشی از رقابت، تحولات فناوری، تغییر رفتار بازار و الزامات نوظهور کسب‌وکار قرار دارند و توانایی سازگاری با این تحولات، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های موفقیت سازمانی به شمار می‌رود.

خرمی با اشاره به عملکرد بنگاه‌های اقتصادی کشور در ماه‌های اخیر گفت: شرکت‌های ایرانی در مواجهه با شرایط دشوار ناشی از جنگ و تحریم، توانایی قابل توجهی در حفظ پایداری فعالیت‌ها از خود نشان داده‌اند. بسیاری از شرکت‌های حاضر در فرایند تعالی سازمانی نیز با وجود آسیب‌ها و محدودیت‌های ایجادشده، توانستند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مدیریتی و دانش سازمانی، روند بازسازی و بازآفرینی خود را با موفقیت دنبال کنند.

وی خاطرنشان کرد: جایزه تعالی سازمانی معتبرترین جایزه سازمان مدیریت صنعتی است؛ زیرا علاوه بر ارزیابی نتایج مالی، کیفیت نظام مدیریتی، کارآمدی فرایندها، چشم‌انداز توسعه و میزان آمادگی سازمان برای تحقق اهداف بلندمدت را نیز مورد سنجش قرار می‌دهد.

رئیس سازمان مدیریت صنعتی افزود: فرایند تعالی سازمانی در عمل نقش یک نظام مشاوره و بهبود مستمر را برای بنگاه‌ها ایفا می‌کند. ارزیابان با بررسی عملکرد شرکت‌ها، آن‌ها را با استانداردهای معتبر جهانی مقایسه کرده و نقاط قوت، فرصت‌های بهبود و راهکارهای ارتقای عملکرد را در اختیار مدیران قرار می‌دهند.

وی ادامه داد: شرکت‌هایی که در برخی حوزه‌ها عملکردی فراتر از استانداردهای متعارف داشته باشند، می‌توانند به‌عنوان الگو معرفی شوند و در مقابل، برای شرکت‌هایی که نیازمند ارتقا هستند، برنامه‌های آموزشی و مشاوره‌ای طراحی می‌شود تا مسیر بهبود با سرعت بیشتری طی شود.

خرمی با تأکید بر ارتباط مستقیم میان کیفیت مدیریت و نتایج اقتصادی بنگاه‌ها گفت: تجربه سال‌های گذشته نشان داده است شرکت‌هایی که اصول علمی و استانداردهای مدیریتی را به‌صورت مستمر دنبال می‌کنند، در حوزه بهره‌وری، سودآوری و پایداری کسب‌وکار نیز عملکرد موفق‌تری دارند.

وی استقبال گسترده شرکت‌ها از این رویداد و تداوم آن طی بیش از دو دهه را نشانه اثربخشی جایزه تعالی سازمانی دانست و افزود: استمرار حضور بنگاه‌های اقتصادی در این فرایند بیانگر آن است که تعالی مدیریتی، نقش مستقیمی در ارتقای بهره‌وری، افزایش درآمد و بهبود عملکرد اقتصادی شرکت‌ها دارد.

رئیس سازمان مدیریت صنعتی در پایان با اشاره به تجربه شرکت‌های ایرانی در مدیریت بحران تأکید کرد: بسیاری از بنگاه‌های ایرانی در شرایطی فعالیت کرده‌اند که مشابه آن برای بسیاری از شرکت‌های خارجی قابل تصور نیست. همین تجربه موجب شده است که شرکت‌های ایرانی در حوزه تاب‌آوری و مدیریت بحران، به دستاوردهای ارزشمندی دست یابند و در برخی موارد، الگوهای مدیریتی نوآورانه‌ای را توسعه دهند.

کد مطلب 6860847
سمیه رسولی

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