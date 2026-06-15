حمله به مراکز دانشگاهی در جنگ رمضان لکه ننگی بر پیشانی غرب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایثار، حجت الاسلام و المسلمین موسوی مقدم در دهمین جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار که امروز دوشنبه ۲۵ خردادماه در دانشگاه امیرکبیر کبیر برگزار شد، با بیان اینکه علم و دین از هم جدا و قابل تفکیک نیستند، گفت: علم و دین دو بال پرواز انسان هستند و در کتاب نهج‌البلاغه و روایت‌های دینی ما بر اهمیت گسترش و توسعه علم و دانش تأکید شده است.

نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: علم و دین در کنار هم باعث ایجاد و گسترش تمدن‌های بزرگ شدند. در پروتکل جنگ‌ها مراکز علمی و دانشگاهی مستثنی از حمله هستند اما در جنگ تحمیلی رمضان، لکه ننگی بر پیشانی تمدن غرب با حمله به مراکز علمی و دانشگاهی را شاهد بودیم.

موسوی مقدم با اشاره به حمله دشمن به دانش آموزان مدرسه شجره طیبه میناب و ناوشکن دنا و به شهادت رسیدن نخبگان علمی و دانشگاهی کشور، گفت: رهبر معظم انقلاب می‌فرمایند که دشمنان با دین و تمدن ما مخالف هستتد و برای همین مراکز عملی و دانشگاهی ما را مورد هدف و حمله قرار دادند.

نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران ضمن تقدیر و تشکر از برگزارکنندگان دهمین جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار و تبریک به برگزیدگان این جشنواره بر گسترش فعالیت‌های علمی کشور تأکید کرد و خواستار ادامه راه شهدای عرصه علم و دانش شد.