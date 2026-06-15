رویداد تربیتی دختران جانفدا در بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول امور بانوان اداره کل تبلیغات اسلامی بوشهر ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری این رویداد، اضافه کرد: در این برنامه تلاش شده است با پرداختن به موضوع نقش و الگوی دختران در شرایط کنونی جامعه، زمینهای برای تقویت هویت و نقشآفرینی دختران نوجوان در مسیر تمدن اسلامی فراهم شود.
مائده پیامی با تشریح برنامههای این رویداد گفت: در ابتدای برنامه، کارگاههای آموزشی با محوریت نقش دختر تراز تمدن اسلامی برگزار شد و در ادامه، شرکتکنندگان به صورت گروهی به طراحی «بومهای عملیات فرهنگی» متناسب با نقشآفرینی دختران در عرصههای فرهنگی و اجتماعی پرداختند.
وی ادامه داد: در پایان این رویداد، طرحهای ارائهشده توسط گروهها مورد داوری قرار میگیرد و مجموعههای برتر در طراحی بوم عملیات فرهنگی معرفی خواهند شد.
پیامی بیان کرد: این رویداد به صورت یکروزه برگزار شد و هدف آن توانمندسازی دختران نوجوان و ایجاد زمینه برای فعالیتهای فرهنگی مؤثر توسط آنان در جامعه است.
آغاز به کار رویداد «رزم دختران جانفدا»
مسئول شورای هیئات مذهبی بانوان استان بوشهر هم از آغاز به کار رویداد «رزم دختران جانفدا» خبر داد و گفت: این رویداد به همت شورای هیئات مذهبی در سطح کشور راهاندازی شده و امروز نخستین مرحله آن آغاز شد.
فاطمه یوسفی با بیان اینکه هدف اصلی این رویداد توانمندسازی دختران جوان است، افزود: دختران جوان ما با وجود حضور مؤثر و فعال خود در بیش از صد شب فعالیت میدانی، ظرفیتهای بسیار بالایی دارند و این رویداد فرصتی فراهم میکند تا بتوانند در عرصههای مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی نقشآفرینی مؤثر داشته باشند.
مسئول شورای هیئات مذهبی بانوان استان ادامه داد: در این برنامه تلاش شده است بستر مناسبی برای تقویت مهارتها و ارتقای توانمندیهای فردی و اجتماعی دختران فراهم شود تا شاهد حضور پررنگتر و اثرگذارتر آنان در حوزههای گوناگون باشیم.
وی با اشاره به آغاز مرحله نخست این رویداد بیان کرد: اولین مرحله از رویداد «رزم دختران جانفدا» آغاز شد و امیدواریم با همراهی و همت شرکتکنندگان، شاهد نتایج مثبت و دستاوردهای ارزشمند در مسیر رشد و تعالی دختران جوان کشور باشیم.
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