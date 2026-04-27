آئین گرامیداشت روز دختر و دهه کرامت در بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل دفتر بانوان استانداری بوشهر عصر دوشنبه در این آیین با قدردانی از بهزیستی استان برای برگزاری این برنامه، جایگاه والای دختران و بانوان را در جامعه اسلامی یادآور شد و گفت: در تمام فراز و نشیب‌های تاریخ ایران، مادران و دختران ما دوشادوش مردان در صیانت از ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی نقش‌آفرینی کرده‌اند.



طیبه پوربهی با اشاره به اهمیت تربیت نسل نوجوان و نقش دختران در آینده کشور افزود: دختران امروز، مادران فردا و ستون‌های خانواده ایرانی‌اند. رشد فرهنگی و اجتماعی آنان زمینه‌ساز پیشرفت پایدار کشور خواهد بود.



مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری بوشهر همچنین از حضور پررنگ بانوان در عرصه‌های اجتماعی و مدیریتی سخن گفت و تأکید کرد: اعتماد دولت به بانوان و استفاده از ظرفیت آنان در پست‌های اجرایی، نشانه‌ی ایمان به توانمندی زنان ایرانی است.



پوربهی در ادامه با اشاره به رویداد پیش‌روی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، خواستار حضور پرشور مردم شد و اظهار داشت: مشارکت گسترده مردم در انتخابات، نشانه‌ی اقتدار و عزت ملت ایران در برابر جهانیان است.

توانمندسازی زنان و دختران، از اولویت‌های اصلی بهزیستی

مدیرکل بهزیستی استان بوشهر نیز ضمن گرامیداشت دهه کرامت و روز دختر، اظهار داشت: دختران امروز، سازندگان فردای روشن ایران هستند و وظیفه ماست که بستر رشد، آموزش و امنیت اجتماعی آنان را فراهم کنیم.



مهرناز اسکندری با اشاره به مأموریت‌های بهزیستی افزود: توانمندسازی زنان و دختران، از اولویت‌های اصلی بهزیستی است. تلاش می‌کنیم تا با ارائه آموزش‌ها و حمایت‌های اجتماعی، زمینه استقلال مالی و حضور مؤثر آنان در جامعه تقویت شود.



اسکندری تأکید کرد: پیشرفت پایدار جامعه بدون مشارکت و رشد دختران ممکن نیست. ما با همکاری سایر نهادهای فرهنگی و اجتماعی، مسیر امنیت، آرامش و توسعه انسانی را دنبال می‌کنیم.



در ادامه این آیین، برنامه‌هایی همچون دف‌نوازی، شعرخوانی و قرائت قرآن توسط دختران برگزار شد و در پایان نیز از دانش‌آموزان دختر برتر در عرصه‌های علمی و ورزشی با اهدای لوح تقدیر و هدایا تجلیل به عمل آمد.