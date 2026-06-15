برگزاری مراسم عزاداری محرم در بیش از ۱۵۰ مسجد و حسینیه خوانسار

حجت الاسلام مهدی شانه‌ای با اشاره به فرارسیدن ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و شهدای والامقام کربلا، اظهار کرد: خوانسار همانندسنوات گذشته آماده برپایی یکی از بزرگ‌ترین و باشکوه‌ترین مراسم‌های عزاداری کشور در ایام محرم و صفر خواهد شد.

وی با اشاره به ظرفیت عظیم مردمی و مذهبی شهرستان افزود: بیش از ۸۰ هیئت مذهبی و عزاداری در سطح شهرستان و روستاهای تابعه، برنامه‌های متنوع عزاداری را برگزار خواهند کرد و همچنین در بیش از ۱۵۰ مسجد، حسینیه و تکیه، مراسم سخنرانی، روضه‌خوانی، سینه‌زنی و عزاداری برپا خواهد شد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان خوانسار خاطرنشان کرد: همزمان با شب اول ماه محرم، مراسم استقبال از این ماه عزیز با حضور هیئات مذهبی شهرستان از جمله هیئت محبان امیرالمؤمنین(علیه السلام)، هیئت جعفری پایتخت و هیئت حسینی چهارباغ برگزار می‌شود و عاشقان اهل‌بیت(علیهم السلام) با شور و شعور حسینی به استقبال ماه حزن و اندوه خاندان عصمت و طهارت (علیهم السلام) خواهند رفت.

وی ادامه داد: برگزاری همایش بزرگ شیرخوارگان حسینی در نخستین جمعه ماه محرم در دو نقطه، برپایی هیئت دانش‌آموزی «احلی من العسل» با همکاری اداره آموزش و پرورش، برگزاری هیئت ویژه مددجویان مرکز توانبخشی حضرت بقیةالله الاعظم(عج ا...) و همچنین هیئت عزاداری ویژه کارمندان و کارکنان شهرداری از جمله برنامه‌های پیش‌بینی شده برای این ایام است.

حجت الاسلام شانه ای با اشاره به سنت دیرینه عزاداری در این شهرستان گفت: همه ساله مراسمات عزاداری به صورت رسمی از روز ششم محرم در شهرستان آغاز میشده است، اما در چند سال اخیر با همت هیئت امنا، اعضای محترم هیئات مذهبی و به ویژه جوانان فعال، در برخی هیئت‌ها برنامه‌های عزاداری از شب اول محرم آغاز می شود که امیدواریم این حرکت ارزشمند بیش از پیش گسترش یافته و به یک فرهنگ فراگیر در تمامی هیئات مذهبی شهرستان تبدیل شود.

وی همچنین برپایی روضه‌های خانگی، مراسم قرائت زیارت عاشورا، تعزیه‌خوانی و برپایی موکب های پذیرایی و سایر برنامه‌های فرهنگی و مذهبی را از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی شده دانست و افزود: این مراسم‌ها تا پایان ماه‌های محرم و صفر در نقاط مختلف شهرستان برگزار خواهد شد.

به گفته وی: بیش از ۵۰ موکب پذیرایی و فرهنگی در سطح شهرستان در ایام عزاداری برپا خواهد شد و خدمات فرهنگی، مذهبی و پذیرایی را ارائه خواهند کرد.

وی همچنین با اشاره به نقش مهم مبلغان دینی در تعمیق معارف عاشورایی اظهارکرد: در ایام محرم و صفر، بیش از ۸۰ نفر از روحانیون و مبلغین اعزامی و بومی در سطح شهرستان و روستاهای تابعه حضور خواهند داشت و در عرصه منبر، خطابه، تبیین معارف نهضت حسینی، پاسخگویی به مسائل دینی و فرهنگی و ترویج فرهنگ ایثار، مقاومت و بصیرت‌افزایی فعالیت خواهند کرد.

وی در ادامه با اشاره به شعار ابلاغی سازمان تبلیغات اسلامی برای محرم ۱۴۰۵ با عنوان«در خیمه حسینیم، خونخواه و جان‌فداییم» گفت: در راستای تبیین فرهنگ خونخواهی امام شهید (ره) و پاسداشت یاد و خاطره تمامی شهدای جنگ رمضان و دفاع از همه مردم مظلوم جهان، تجمعات شبانه مردمی طبق روال هر شب از ساعت ۲۰:۳۰ تا ۲۲ در میدان حضرت امام خمینی(ره) برگزار خواهد شد.

وی‌ضمن قدردانی از مسئولان محترم شهرستان، دستگاه‌های اجرایی، نهادهای فرهنگی، هیئت‌های مذهبی، هیئت امنا، خادمان و اعضای محترم هیئات، هیئت امنا مساجد و بقاع متبرکه و همچنین همه مردم مؤمن و ولایتمدار شهرستان خصوصاً بیوت محترم علما، امام جمعه محترم، حسینیه و بیت معظم حضرت آیت الله ابن الرضا (اعلی الله مقامه الشریف)، حسینیه حضرت آیت الله غضنفری (رحمت الله علیه) به جهت همکاری و همراهی در برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسمات عزاداری، از عموم مردم شریف و عاشقان اهل‌بیت(علیهم السلام) دعوت کرد تا با حضور گسترده و پرشور خود در برنامه‌های مختلف ماه محرم، جلوه‌ای دیگر از عشق و ارادت مردم خوانسار به ساحت مقدس حضرت سیدالشهدا(علیه السلام) را به نمایش بگذارند.