استفاده از حکم جایگزین حبس برای تجهیز مدارس مناطق محروم دورود

به گزارش خبرگزاری مهر، در اقدامی ارزشمند دستگاه قضایی شهرستان دورود در لرستان، یک رأی قضایی مبنی بر مجازات جایگزین حبس صادر کرد که بر اساس آن، محکوم علیه مکلف به تأمین تجهیزات و لوازم اداری برای مدارس مناطق حاشیهنشین و کمتر برخوردار این شهرستان شد.
در این حکم فرهنگی که به جایگزینی مجازات حبس برای یکی از پروندههای قضایی توسط «فردین عسکرزاده»؛ دادرس دادگاه انقلاب شهرستان دورود، صادر شده، متهم پرونده در بخشی از حکم مکلف به تأمین لوازم اداری، آموزشی و تجهیزات موردنیاز مدارس در مناطق حاشیه و کمبرخوردار شهرستان دورود شده است.
این ابتکار عمل، نهتنها گامی مؤثر در جهت کاهش جمعیت کیفری و اصلاح مجرمین از طریق فعالیتهای عامالمنفعه است، بلکه به طور مستقیم به ارتقای کیفیت آموزش و فراهمآوردن محیطی مناسبتر برای تحصیل دانشآموزان مناطق محروم کمک شایانی میکند. تأمین ملزوماتی چون میز و صندلی، تخته کلاس، وسایل کمکآموزشی و تجهیزات اداری موردنیاز مدارس، از جمله مواردی است که انتظار میرود با اجرای این حکم، محقق شود.
این اقدام دادگستری دورود، نمونهای برجسته از اجرای مسئولیت اجتماعی توسط دستگاه قضا و همچنین مشارکت فعال در پیشبرد اهداف توسعهای و آموزشی در سطح شهرستان است. این رأی نشان میدهد که مجازاتها میتوانند در مسیری سازنده و مفید برای جامعه هدایت شوند و بهجای انزوای اجتماعی، به بستری برای توانمندسازی و حمایت از قشر آسیبپذیر تبدیل گردند.
انتظار میرود با تداوم اینگونه اقدامات، شاهد بهبود مستمر وضعیت آموزشی در مناطق کمتر برخوردار شهرستان دورود و افزایش انگیزه برای تحصیل در میان دانشآموزان این مناطق باشیم.
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