به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بهزیستی، آرزو ذکاییفر گفت: در راستای اجرای سیاستهای تحولی سازمان بهزیستی با هدف چرخش راهبردی از حمایت صرف به توانمندسازی پایدار و نیز به منظور توانمندسازی اقتصادی افراد تحت پوشش در سال ۱۴۰۴ بیش از ۱۱۱۳۶ نفر از افراد جامعه هدف با گذراندن دورههای تخصصی مهارتی در مراکز دولتی و غیردولتی سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور موفق به دریافت گواهینامه مهارتی شدهاند.
وی افزود: این اقدام راهبردی با هدف تامین نیازهای جامعه هدف و آموزش مهارتهای کاربردی و متناسب با بازار کار بهروز صورت گرفته است که ۷۸ درصد مهارت آموزان زن و ۲۲ درصد مرد بودهاند و از بین گروههای مختلف بهره مند، افراد دارای معلولیت با ۴۴ درصد، زنان سرپرست خانوار و فرزندان آنان با ۳۴ درصد و دختران آسیبدیده اجتماعی با ۱۳ درصد بیشترین سهم را در این فرصت مهارت آموزشی داشتهاند.
ذکاییفر بیان کرد: برنامه مهارتی اجرا شده با همکاری فیمابین سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور و در راستای اجرای تفاهمنامههای مشترک بر حوزههایی تمرکز یافته است که پتانسیل بالایی برای درآمدزایی زودبازده و پایدار دارند. این رشتهها شامل طیف گستردهای از مشاغل از جمله صنایع دستی، فناوری اطلاعات (کامپیوتر)، خدمات فنی، آرایشگری و زیبایی، پنلهای خورشیدی، حسابداری و مشاغل خانگی است. صدور گواهینامههای معتبر از سوی سازمان آموزش فنی و حرفهای ضامن ورود این افراد به بازار کار رسمی و تسهیل روند اشتغالزایی آنها خواهد بود.
تحول در رویکرد سازمان: توانمندسازی به جای حمایت صرف
رئیس مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی سازمان بهزیستی در تبیین فلسفه این اقدام اظهار داشت: توانمندسازی اقتصادی پایدار جامعه هدف، هسته مرکزی و اولویت اصلی سیاستهای این سازمان است. ما در سازمان بهزیستی از رویکرد صرف حمایتهای مالی به سمت رویکرد توانمندسازی و ایجاد زیرساختهای زندگی مستقل حرکت کردهایم. ارجاع ۱۱۱۳۶ نفر به دورههای مهارتی، گامی عملی و جدی برای کاهش وابستگی جامعه هدف به کمکهای حمایتی و افزایش مشارکت فعال آنها در چرخه تولید و اقتصاد کشور است. هدف ما این است که این افراد پس از گذراندن دورههای آموزشی، نه تنها به درآمد پایدار برسند بلکه به عنوان شهروندانی مستقل و خودکفا در جامعه ایفای نقش کنند.
وی متذکر شد: این اقدام بخشی از یک برنامه جامع و کلان در سازمان بهزیستی است که در سالهای اخیر با تمرکز بر محورهایی همچون توسعه مهارتهای حرفهای شتاب گرفته است. سازمان بهزیستی کشور ضمن قدردانی از همکاری سازنده و تخصصی سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور بر گسترش این مدل همکاریهای بینسازمانی تأکید دارد تا در سالهای آتی، شاهد افزایش چشمگیر تعداد افراد آموزشدیده و شاغل در سراسر کشور باشد.
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