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۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۰۳

۷۸ درصد مهارت‌آموزان بهزیستی زن هستند

۷۸ درصد مهارت‌آموزان بهزیستی زن هستند

رئیس مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی بهزیستی گفت: بیش از ۱۱ هزار نفر از مددجویان بهزیستی در رشته‌های متنوع مهارتی آموزش دیده‌اند که زنان با سهم ۷۸ درصدی بیشترین حضور را داشته‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بهزیستی، آرزو ذکایی‌فر گفت: در راستای اجرای سیاست‌های تحولی سازمان بهزیستی با هدف چرخش راهبردی از حمایت صرف به توانمندسازی پایدار و نیز به منظور توانمندسازی اقتصادی افراد تحت پوشش در سال ۱۴۰۴ بیش از ۱۱۱۳۶ نفر از افراد جامعه هدف با گذراندن دوره‌های تخصصی مهارتی در مراکز دولتی و غیردولتی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور موفق به دریافت گواهینامه مهارتی شده‌اند.

وی افزود: این اقدام راهبردی با هدف تامین نیازهای جامعه هدف و آموزش مهارت‌های کاربردی و متناسب با بازار کار به‌روز صورت گرفته است که ۷۸ درصد مهارت آموزان زن و ۲۲ درصد مرد بوده‌اند و از بین گروه‌های مختلف بهره مند، افراد دارای معلولیت با ۴۴ درصد، زنان سرپرست خانوار و فرزندان آنان با ۳۴ درصد و دختران آسیب‌دیده اجتماعی با ۱۳ درصد بیشترین سهم را در این فرصت مهارت آموزشی داشته‌اند.

ذکایی‌فر بیان کرد: برنامه مهارتی اجرا شده با همکاری فی‎مابین سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و در راستای اجرای تفاهم‌نامه‌های مشترک بر حوزه‌هایی تمرکز یافته است که پتانسیل بالایی برای درآمدزایی زودبازده و پایدار دارند. این رشته‌ها شامل طیف گسترده‌ای از مشاغل از جمله صنایع دستی، فناوری اطلاعات (کامپیوتر)، خدمات فنی، آرایشگری و زیبایی، پنل‌های خورشیدی، حسابداری و مشاغل خانگی است. صدور گواهینامه‌های معتبر از سوی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای ضامن ورود این افراد به بازار کار رسمی و تسهیل روند اشتغال‌زایی آن‌ها خواهد بود.

تحول در رویکرد سازمان: توانمندسازی به جای حمایت صرف

رئیس مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی سازمان بهزیستی در تبیین فلسفه این اقدام اظهار داشت: توانمندسازی اقتصادی پایدار جامعه هدف، هسته مرکزی و اولویت اصلی سیاست‌های این سازمان است. ما در سازمان بهزیستی از رویکرد صرف حمایت‌های مالی به سمت رویکرد توانمندسازی و ایجاد زیرساخت‌های زندگی مستقل حرکت کرده‌ایم. ارجاع ۱۱۱۳۶ نفر به دوره‌های مهارتی، گامی عملی و جدی برای کاهش وابستگی جامعه هدف به کمک‌های حمایتی و افزایش مشارکت فعال آن‌ها در چرخه تولید و اقتصاد کشور است. هدف ما این است که این افراد پس از گذراندن دوره‌های آموزشی، نه تنها به درآمد پایدار برسند بلکه به عنوان شهروندانی مستقل و خودکفا در جامعه ایفای نقش کنند.

وی متذکر شد: این اقدام بخشی از یک برنامه جامع و کلان در سازمان بهزیستی است که در سال‌های اخیر با تمرکز بر محورهایی همچون توسعه مهارت‌های حرفه‌ای شتاب گرفته است. سازمان بهزیستی کشور ضمن قدردانی از همکاری سازنده و تخصصی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور بر گسترش این مدل همکاری‌های بین‌سازمانی تأکید دارد تا در سال‌های آتی، شاهد افزایش چشمگیر تعداد افراد آموزش‌دیده و شاغل در سراسر کشور باشد.

کد مطلب 6861053

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