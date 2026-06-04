آرزو ذکایی‌فر، رئیس مرکز توانمندسازی، اشتغال و کارآفرینی سازمان بهزیستی کشور در گفتگو با خبرنگا رمهر در رابطه با وام اشتغال‌زایی توضیحاتی داد و گفت: تسهیلات اشتغال‌زایی به گروه‌های مختلفی از جامعه هدف تعلق می‌گیرد که در مجموع شامل ۱۱ گروه هستند. از جمله این گروه‌ها می‌توان به بانوان سرپرست خانوار، افراد دارای معلولیت، فرزندان مستقل‌شده بهزیستی و افراد بهبودیافته از اعتیاد و همچنین اعضای مؤثر خانواده های آنان مانند قیم، کفیل یا حضانت‌کننده و اعضای درجه یک خانواده افراد دارای معلولیت یا بانوان سرپرست خانواری که امکان بازتوانی ندارند نیز جزو گروه‌های هدف خدمات اشتغال محسوب می‌شوند.

متقاضیان برای دریافت این تسهیلات باید چه شرایطی داشته باشند؟

ذکایی‌فر متذکر شد: متقاضیان برای بهره‌مندی از این تسهیلات باید مراحل آماده‌سازی و توانمندسازی را طی کنند. در این فرآیند، آموزش‌های مهارتی مورد نیاز ارائه شده و تسهیلگران شغلی با بررسی ویژگی‌های رفتاری، شخصیتی، استعدادها، ظرفیت‌ها و مهارت‌های افراد، زمینه اشتغال مناسب آنان را فراهم می‌کنند. در حال حاضر حدود ۵۰۰ تسهیلگر شغلی در این حوزه فعالیت دارند.

وی اذعان کرد: همچنین متقاضی باید تحت پوشش سازمان بهزیستی باشد و بین ۱۸ تا ۶۵ سال داشته باشند و در یکی از الگوهای اشتغال از طریق تسهیلگران شغلی جانمایی می‌شوند بصورت خوداشتغالی، کارفرمایی یا اشتغال های گروهی همچنین داشتن مهارت‌های فنی و حرفه‌ای یا جواز کسب مرتبط از جمله مواردی است که در فرآیند بررسی درخواست مورد توجه قرار می‌گیرد. پس از تأیید شرایط توسط بهزیستی، فرد برای دریافت تسهیلات به بانک عامل معرفی می‌شود.

ذکایی‌فر تصریح کرد: الگوهای اشتغال پیش‌بینی‌شده شامل خوداشتغالی، مشاغل کارفرمایی و مشاغل گروهی مانند گروه‌های همیار و طرح‌های خدمات مالی خرد است. میزان تسهیلات اشتغال‌زایی هر سال براساس اعتبارات ابلاغی دولت و منابع تخصیص‌یافته از محل تسهیلات تکلیفی،متناسب با شرایط اقتصادی کشور بازنگری و تعیین می‌شود.که این مبلغ برای سال ۱۴۰۵ مبلغی بین ۲۰۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان تعیین شده است.

وی افزود: بر اساس آمار، سال گذشته بیش از ۵۰ هزار فرصت شغلی برای جامعه هدف ایجاد شد که حدود ۵۳ درصد از این فرصت‌ها به بانوان اختصاص داشت و مابقی مربوط به سایر مددجویان بود. همچنین بیشترین فرصت‌های شغلی ایجادشده به ترتیب در بخش‌های خدمات، صنعت و کشاورزی بوده است.

آیا امسال مبلغ تسهیلات افزایش یافته است؟

ذکایی‌فر ادامه داد: با توجه به سیاست‌های حمایتی دولت و افزایش هزینه‌های راه‌اندازی کسب‌وکار، سقف تسهیلات اشتغال‌زایی نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته است. این افزایش با هدف تقویت فرصت‌های شغلی و حمایت مؤثرتر از مددجویان در مسیر خودکفایی اقتصادی صورت گرفته است.

وی اظهار داشت: تسهیلات اشتغال به تمامی مددجویان واجد شرایط، فارغ از دهک درآمدی، تعلق می‌گیرد. مبلغ این تسهیلات برای سال جاری هنوز نهایی نشده است، اما سال گذشته سقف تسهیلات اشتغال‌زایی برای برخی رسته‌ها ۲۵۰ میلیون تومان و برای برخی مشاغل تا ۳۵۰ میلیون تومان تعیین شده بود. همچنین کارفرمایان می‌توانستند در ازای به‌کارگیری ۲۵ نفر از جامعه هدف، تا سقف ۵ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کنند؛ همچنین جامعه هدف بهزیستی در قالب وام‌های قرض‌الحسنه و با نرخ کارمزد ۴ درصد پرداخت می‌شود. دوره بازپرداخت نیز بر اساس ضوابط ابلاغی و نوع طرح اشتغال، ۶۰ ماهه در نظر گرفته می‌شود تا فشار مالی کمتری به متقاضیان وارد شود.

متقاضیان چگونه می‌توانند برای دریافت وام اقدام کنند؟

ذکایی‌فر خاطر نشان کرد: متقاضیان می‌توانند با مراجعه به ادارات بهزیستی شهرستان محل سکونت خود، درخواست بهره‌مندی از تسهیلات اشتغال را ثبت کنند. پس از بررسی شرایط و تأیید طرح، معرفی‌نامه لازم برای بانک عامل صادر می‌شود. مدارک مورد نیاز نیز شامل مدارک هویتی،مدارک مهارتی یا فنی و حرفه‌ای، مدارک مرتبط با فعالیت اقتصادی و سایر مدارک مورد نیاز بانک عامل است.