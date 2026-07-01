آغاز آموزش هوش مصنوعی در بهزیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بهزیستی، آرزو ذکایی‌فر، با اشاره به اهمیت تحولات فناورانه در عرصه اشتغال و مهارت‌آموزی اظهار داشت: هوش مصنوعی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین فناوری‌های تحول‌آفرین، فرصت‌های گسترده‌ای را در حوزه آموزش، کسب‌وکار، کارآفرینی و ایجاد مشاغل نوین ایجاد کرده است و توجه به این حوزه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر در برنامه‌های توانمندسازی امروز است.

وی افزود: مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور با رویکرد توسعه مهارت‌های آینده‌محور، برنامه آموزش هوش مصنوعی را برای نوجوانان و جوانان تحت پوشش سازمان و طرح سلام در سطح کشور طراحی و پیگیری می‌کند.

ذکایی‌فر تصریح کرد: این برنامه با هدف ارتقای سواد دیجیتال، آموزش کاربردهای عملی هوش مصنوعی، تقویت خلاقیت و نوآوری، توسعه مهارت‌های مورد نیاز بازار کار آینده و فراهم‌سازی زمینه‌های جدید اشتغال و کارآفرینی برای جامعه هدف و طرح سلام اجرا خواهد شد.

رئیس مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور خاطرنشان کرد: در این طرح، علاوه بر آموزش فراگیران، موضوع تربیت مربیان و توسعه ظرفیت‌های آموزشی در استان‌ها نیز مورد توجه قرار گرفته است تا امکان بهره‌مندی گسترده‌تر جامعه هدف از آموزش‌های تخصصی فراهم شود. حرکت به سمت توانمندسازی مبتنی بر مهارت، فناوری و فرصت‌های نوین اقتصادی، یکی از اولویت‌های سازمان بهزیستی کشور است و توسعه آموزش‌های مرتبط با هوش مصنوعی می‌تواند نقش مؤثری در افزایش مشارکت اجتماعی، استقلال اقتصادی و ارتقای کیفیت زندگی افراد تحت پوشش ایفا کند.

ذکایی‌فر تأکید کرد: هدف نهایی این برنامه، شناسایی استعدادها، پرورش توانمندی‌ها و ایجاد مسیرهای جدید برای حضور فعال‌تر نوجوانان و جوانان جامعه هدف و طرح سلام در اقتصاد دیجیتال و مشاغل آینده است.