نوروزی: دانشجویان سرمایه راهبردی انقلاب اسلامی هستند

به گزارش خبرنگار مهر ، رسول نوروزی، جانشین سازمان بسیج دانشجویی کشور، ظهر دوشنبه ۲۵ خرداد در مراسم تکریم و معارفه مسئول جدید ناحیه بسیج دانشجویی استان هرمزگان که با حضور فرمانده سپاه امام سجاد (ع)، با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب و ورود کشور به مرحله تمدنسازی نوین اسلامی، اظهار داشت: امروز مرزهای عمل بسیج دانشجویی از دفاع صرف فراتر رفته و این تشکل در مسیر ساخت تمدنی تازه گام برمیدارد؛ تمدنی که بر پایه صلح، کرامت انسانی و آزادیخواهی برای همه ملتها پی ریزی شده است.
وی افزود: آنچه بسیج دانشجویی را از سایر تشکلهای دانشگاهی متمایز میکند، تلفیق شور و نشاط جوانی با شعور سیاسی و تحلیل درست از تحولات داخلی و بینالمللی است. این ویژگی، نسلی را تربیت کرده که هم آرمانگراست و هم میداند برای تحقق آرمانها چه باید کرد.
آمادگی برای حضور در همه عرصهها
جانشین سازمان بسیج دانشجویی کشور با یادآوری کارنامه درخشان دانشجویان بسیجی در دهههای اخیر، خاطرنشان کرد: هر گاه کشور نیازمند حضور میدانی، فعالیت فرهنگی، اقدام جهادی، پیشرفت علمی یا حتی دفاع امنیتی بوده، بسیج دانشجویی پیشگامانه وارد عمل شده است. این تشکل فقط یک نهاد صنفی یا سیاسی نیست؛ بلکه جریانی پویا و اثرگذار در مسیر تحقق آرمانهای انقلاب محسوب میشود.
نوروزی تأکید کرد: موفقیت مسئولان نظام در گرو داشتن پشتوانهای مردمی، جوان و مطالبهگر است. دانشجویان مؤمن و انقلابی، همان پشتوانهای هستند که با روحیه فداکاری و احساس مسئولیت، هیچگاه از کنار نیازهای کشور بیتفاوت عبور نکردهاند.
ضرورت هدایت صحیح ظرفیتهای جوان
وی در بخش دیگری از سخنان خود، دانشگاه را کانون تربیت انسانهای تحولخواه و آزادیطلب توصیف کرد و گفت: اگر این سرمایه عظیم به درستی مدیریت و هدایت شود، دانشگاه به موتور محرکه پیشرفت ملی تبدیل خواهد شد. در غیر این صورت، این انرژی ارزشمند ممکن است مسیر خود را گم کند.
نوروزی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به آینده فعالیتهای تشکیلاتی در هرمزگان، تصریح کرد: انتظار میرود با استفاده از ظرفیت نخبگان و اساتید دانشگاهی، ناحیه بسیج دانشجویی استان هرمزگان نقش پررنگتری در رفع مسائل محلی و ملی ایفا کرده و الگویی موفق برای سایر مناطق کشور باشد.
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