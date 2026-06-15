مجموعه شعرهای کوتاه شفیعی کدکنی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این مجموعه شعر با نام «رها در زنجیر» در ۴۳۰ صفحه و به بهای ۱ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان در انتشارات «سخن» منتشر شده است.
در بخشی از مقدمه شفیعی کدکنی بر این کتاب آمده است: «این شعرهای کوتاه که غالباً در وزن آزاد شکل گرفته است، هرکدام به جای خود یک شعر کامل است. به همین دلیل مفصلترین آنها یک صفحه را عملاً اشغال کرده است.
یک شعر کوتاه میتواند یک دو کلمه باشد و در همان کوتاهی، یک «حسّ» شاعرانه را از زندگی و هستی بازگو کند. لازم نیست برای بیان یک احساس شاعرانه، گوینده زمین و آسمان را به هم پیوند دهد و از غروب یا طلوعی که هیچ ربطی به موضوع ندارند ، سخن بگوید مثل یکی از شعرای نسل قبل از خودم که گاهی بیست صفحه را با عباراتی از نوع :
نیم شب آنگه که …
یا صبحدم وقتی که …
به هم وصل میکرد و بعد در آخر میگفت:
ای معشوق عزیز تو کجا بودی، یا من به یاد تو بودم…
این یادداشت را برای آن نوشتم که به خوانندگان یادآور شوم که یک شعر کوتاه میتواند دو کلمه باشد و شعری کامل.»
نمونه شعری از این مجموعه را در ادامه میخوانید:
«کرکسها
در میان نعره تندر
بنگر و بنگر
چترهای دیو، کز هر سوی این آفاق میرویند و
میپویند.
من پَرِ سیمرغ را در آتش افکندم
تا به یاری خوانمش، باری
این گرسنه کرکسان،
گرد سرم، باری چه می گویند؟
چترهای دیو را بنگر که می رویند.»
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