امام جمعه جیرفت: دشمن در رسیدن به اهداف خود علیه ایران ناکام مانده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام میثم تارم، ظهر دوشنبه در نشست صمیمانه با خبرنگاران، ضمن تبیین مواضع نظام در خصوص تحولات اخیر منطقه‌ای، حضور پرشور مردم در تمامی صحنه‌ها را یکی از مصادیق نصرت الهی خواند و اظهار داشت: حضور ملت همیشه در صحنه پشتوانه اصلی ما در تمامی میادین است و ما با تکیه بر همین سرمایه اجتماعی در هر میدانی که نیاز باشد حضور فعال خواهیم داشت.

وی با اشاره به ۴۰ روز درگیری و تقابل مستقیم و غیرمستقیم با ایالات متحده افزود: در این دوره زمانی، شاهد شکسته شدن ابهت آمریکا در دنیا بودیم و دشمن با تمام توان وارد میدان شد، اما در نهایت به هیچ‌یک از اهداف استراتژیک خود دست نیافت که این نتیجه، نشان‌دهنده تغییر موازنه قدرت و قرار گرفتن ایران در جایگاه یک کشور قدرتمند جهانی است.

حجت‌الاسلام تارم، با تأکید بر اینکه نظام جمهوری اسلامی با هدایت‌های حکیمانه مقام معظم رهبری توانسته است خواسته خود را بر دشمن تحمیل کند، افزود: ما افتخار می‌کنیم که در قالب دفاع، با آمریکا تقابل کردیم و در نهایت با دست برتر، پیروز میدان بودیم.

وی افزود: حتی شهادت رهبران و فرماندهان بزرگ، خللی در اراده ملت ایجاد نکرد و دشمن نتوانست به خواسته‌های شوم خود دست یابد.

امام جمعه جیرفت با بیان اینکه هر جنگی در نهایت به مذاکره ختم خواهد شد بر ضرورت آمادگی در تمامی شرایط تأکید کرد.

وی تصریح کرد: نظام ما همواره آمادگی خود را برای هرگونه سناریویی حفظ کرده است، اما آنچه امروز حائز اهمیت است، تثبیت قدرت جمهوری اسلامی به عنوان یک بازیگر اصلی است که توانسته است با تکیه بر توان داخلی و رهبری دینی، حقوق و منافع خود را تأمین کند.

وی ضمن قدردانی از نقش اصحاب رسانه در تبیین واقعیت‌های میدان، بر لزوم تداوم این روحیه جهادی و هوشیاری در برابر جنگ روانی دشمن تأکید کرد.