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۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۲۵

تارم: پدافند غیر عامل راهبرد اصلی در کاهش آسیب‌ها است

تارم: پدافند غیر عامل راهبرد اصلی در کاهش آسیب‌ها است

جیرفت- رئیس شورای فرهنگ عمومی جنوب کرمان با تأکید بر ضرورت جدی گرفتن اصول پدافند غیرعامل گفت: بسیاری از خسارات و تلفات انسانی و غیرانسانی ناشی از سهل‌انگاری در اجرای دقیق این اصول است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام میثم تارم، در نشست شورای فرهنگ عمومی جنوب کرمان ضمن تسلیت فرارسیدن ایام سوگواری محرم با اشاره به اهمیت پدافند غیرعامل اظهار داشت: این موضوع یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای هر شهر و محیطی است؛ به نحوی که می‌توان گفت وقوع بسیاری از حوادث و آسیب‌ها، ریشه در جدی نگرفتن مؤلفه‌های پدافند غیرعامل دارد.

وی به تحولات منطقه‌ای اشاره کرد و جنگ رمضان را نقطه عطفی در تاریخ جبهه مقاومت دانست و تصریح کرد: به اذعان تحلیل‌گران بین‌المللی و حتی اعترافات صریح رئیس‌جمهور آمریکا، این نبرد با شکست قطعی رژیم صهیونیستی و حامیان غربی‌اش و پیروزی انقلاب اسلامی و جبهه مقاومت همراه بود.

رئیس شورای فرهنگ عمومی جنوب کرمان افزود: دشمن در این جنگ به هیچ‌یک از اهداف راهبردی خود دست نیافت؛ همچنین گنجاندن نام لبنان و جبهه مقاومت در تفاهم‌نامه‌های اخیر، دستاوردی بزرگ و به‌رسمیت شناخته شدن جایگاه تعیین‌کننده این جبهه در معادلات منطقه‌ای است.

وی ادامه داد: علی‌رغم خسارات وارد شده، نتیجه نهایی این جنگ، تثبیت قدرت جمهوری اسلامی و جبهه مقاومت بوده است.

تارم، با تأکید بر لزوم پرهیز از رفتارهای افراطی و تفریطی در تحلیل‌های سیاسی، خاطرنشان کرد: اصل مذاکره در چارچوب سیاست‌های مصوب نظام امری پذیرفته شده است؛ با این حال، نقدها باید واقع‌بینانه، مبتنی بر مسائل کارشناسی و به دور از پیش‌فرض‌های ذهنی باشد.

وی افزود: هرگونه رفتار مخرب و تخریبی در این حوزه، وحدت ملی و امنیت کشور را هدف قرار می‌دهد و باید از آن اجتناب کرد.

کد مطلب 6863339

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