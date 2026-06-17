به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام میثم تارم، در نشست شورای فرهنگ عمومی جنوب کرمان ضمن تسلیت فرارسیدن ایام سوگواری محرم با اشاره به اهمیت پدافند غیرعامل اظهار داشت: این موضوع یک ضرورت اجتنابناپذیر برای هر شهر و محیطی است؛ به نحوی که میتوان گفت وقوع بسیاری از حوادث و آسیبها، ریشه در جدی نگرفتن مؤلفههای پدافند غیرعامل دارد.
وی به تحولات منطقهای اشاره کرد و جنگ رمضان را نقطه عطفی در تاریخ جبهه مقاومت دانست و تصریح کرد: به اذعان تحلیلگران بینالمللی و حتی اعترافات صریح رئیسجمهور آمریکا، این نبرد با شکست قطعی رژیم صهیونیستی و حامیان غربیاش و پیروزی انقلاب اسلامی و جبهه مقاومت همراه بود.
رئیس شورای فرهنگ عمومی جنوب کرمان افزود: دشمن در این جنگ به هیچیک از اهداف راهبردی خود دست نیافت؛ همچنین گنجاندن نام لبنان و جبهه مقاومت در تفاهمنامههای اخیر، دستاوردی بزرگ و بهرسمیت شناخته شدن جایگاه تعیینکننده این جبهه در معادلات منطقهای است.
وی ادامه داد: علیرغم خسارات وارد شده، نتیجه نهایی این جنگ، تثبیت قدرت جمهوری اسلامی و جبهه مقاومت بوده است.
تارم، با تأکید بر لزوم پرهیز از رفتارهای افراطی و تفریطی در تحلیلهای سیاسی، خاطرنشان کرد: اصل مذاکره در چارچوب سیاستهای مصوب نظام امری پذیرفته شده است؛ با این حال، نقدها باید واقعبینانه، مبتنی بر مسائل کارشناسی و به دور از پیشفرضهای ذهنی باشد.
وی افزود: هرگونه رفتار مخرب و تخریبی در این حوزه، وحدت ملی و امنیت کشور را هدف قرار میدهد و باید از آن اجتناب کرد.
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