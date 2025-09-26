به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، عراق صادرات نفت از اقلیم کردستان عراق به ترکیه را در روز شنبه پس‌از یک وقفه بیش‌از دو ساله از سر می‌گیرد. شیاع سودانی نخست‌وزیر عراق اعلام کرد یک قرارداد تاریخی بین بغداد و دولت منطقه‌ای کردستان بسته شده‌است.

مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا با استقبال از این قرارداد گفت واشنگتن به بسته شدن آن کمک کرده است.

روبیو در بیانیه‌ای اعلام کرد این قرارداد، همکاری اقتصادی دوجانبه بین آمریکا و عراق را مستحکم کرده، باعث افزایش سرمایه‌گذاری پایدار در سرتاسر عراق برای شرکت‌های آمریکایی شده، امنیت انرژی منطقه را گسترش داده و حاکمیت عراق را تقویت می‌کند.

شرکت بازاریابی نفت عراق (سومو) طبق این قرارداد، نفت خام کردستان را از طریق یک خط لوله به ترکیه صادر می‌کند.

دولت منطقه‌ای کردستان اعلام کرد صادرات از این منطقه ظرف ۴۸ ساعت پس‌از قرارداد سه‌جانبه بین وزارت نفت عراق، وزارت منابع طبیعی کردستان و شرکت‌های تولیدکننده از سر گرفته می‌شود.

صادرات نفت از طریق خط لوله کرکوک جیهان از مارس ۲۰۲۳ پس‌از دستور اتاق بازرگانی بین‌الملل برای پرداخت ۱. ۵ میلیارد دلار جریمه به عراق توسط ترکیه بخاطر خسارات ناشی از صادرات غیرقانونی متوقف شد.

وزارت نفت عراق طی بیانیه‌ای اعلام کرد به یک قرارداد برای تحویل تمام نفت خام از میادین نفتی کردستان غیر از مقادیری برای مصرف داخلی، به شرکت سومو جهت صادرات از طریق خط لوله به جیهان رسیده‌اند. این وزارت‌خانه تاریخ دقیقی برای آغاز این صادرات اعلام نکرد.

۸ شرکت نفت فعال در کردستان عراق که ۹۰ درصد از تولید آن را در اختیار دارند در روز چهارشنبه به یک قرارداد با دولت فدرال و دولت منطقه‌ای کردستان برای ازسرگیری صادرات رسیدند. عراق پیش‌از توقف صادرات نفت کردستان، حدود ۲۳۰ هزار بشکه در روز از طریق این خط لوله صادر می‌کرد.