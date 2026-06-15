سیدمصطفی محتشمیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی اعلام وقوع حریق در یکی از کارگاههای واقع در شهرک صنعتی جاده قمصر کاشان به سامانه ۱۲۵، تیمهای عملیاتی این سازمان بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.
وی ابراز کرد: بر اساس این گزارش، عملیات اطفا با شناسه «۱۰۲۱۴۰۵۰۳۲۵۰۱۹۶» در ساعت ۱۹:۰۸:۴۶ دقیقه به مرکز فرماندهی اعلام شد که با توجه به حساسیت موضوع و احتمال گسترش حریق، نیروهای عملیاتی از ایستگاههای یک، چهار و پنج به همراه تجهیزات کامل، در کمترین زمان ممکن در محل حاضر شدند.
رئیس سازمان آتش نشانی کاشان تصریح کرد: با توجه به گستردگی حریق، تیمهای عملیاتی سازمان آتشنشانی کاشان با همکاری نیروهای امدادی آتشنشانی شهر قمصر، عملیات مهار و اطفا را آغاز کردند.
وی خاطرنشان کرد: در این عملیات، پنج دستگاه خودروی عملیاتی سنگین و نیمهسنگین به همراه ۲۰ آتشنشان مشارکت داشتند که با مدیریت صحیح صحنه، ضمن کنترل حریق و جلوگیری از سرایت آتش به کارگاههای همجوار، نسبت به ایمنسازی کامل محل اقدام نمودند.
محتشمیان افزود: علت دقیق بروز آن پس از بررسیهای تکمیلی توسط کارشناسان واحد پیشگیری و علتیابی حریق سازمان اعلام خواهد شد.
وی ضمن قدردانی از سرعت عمل نیروهای کمکی شهر قمصر تاکید کرد: لازم است پروتکلهای ایمنی و تجهیز کارگاههای صنعتی به سیستمهای اطفای حریق خودکار و خاموشکنندههای مناسب جهت پیشگیری از چنین حوادثی به کار گرفته شود.
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