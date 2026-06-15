  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۲۴

حادثه امنیتی در سواحل یمن

حادثه امنیتی در سواحل یمن

سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس از وقوع یک حادثه امنیتی نزدیک یمن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس (UKMTO)، لندن امروز دوشنبه از وقوع یک حادثه امنیتی در فاصله ۱۴ مایلی جنوب سواحل یمن خبر داد.

بر اساس اعلام این وبگاه، اداره عملیات تجارت دریایی انگلیس ادعا کرد: گزارشی از حادثه‌ای در ۱۴ مایل دریایی جنوب سواحل یمن دریافت شده است. یک قایق کوچک به یک کشتی کانتینری نزدیک شده است. خدمه قایق کوچک به سمت کشتی آتش گشودند و سعی کردند سوار آن شوند.

العربیه به نقل از سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس در این خصوص مدعی شد: یک نفتکش گزارش داد که قایقی با ۴ سرنشین مسلح به سوی آن آتش گشودند. نفتکش در این حادثه با گلوله «آر پی جی» در جنوب شرقی عدن مورد اصابت قرار گرفته است.

تا کنون اطلاعات و اخبار بیشتری در این خصوص مخابره نشده است.

کد مطلب 6861264

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها