حادثه امنیتی در سواحل یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس (UKMTO)، لندن امروز دوشنبه از وقوع یک حادثه امنیتی در فاصله ۱۴ مایلی جنوب سواحل یمن خبر داد.

بر اساس اعلام این وبگاه، اداره عملیات تجارت دریایی انگلیس ادعا کرد: گزارشی از حادثه‌ای در ۱۴ مایل دریایی جنوب سواحل یمن دریافت شده است. یک قایق کوچک به یک کشتی کانتینری نزدیک شده است. خدمه قایق کوچک به سمت کشتی آتش گشودند و سعی کردند سوار آن شوند.

العربیه به نقل از سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس در این خصوص مدعی شد: یک نفتکش گزارش داد که قایقی با ۴ سرنشین مسلح به سوی آن آتش گشودند. نفتکش در این حادثه با گلوله «آر پی جی» در جنوب شرقی عدن مورد اصابت قرار گرفته است.

تا کنون اطلاعات و اخبار بیشتری در این خصوص مخابره نشده است.