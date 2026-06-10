حادثه دریایی در شمال شرقی بندر صحار عمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سازمان تجارت دریایی انگلیس از حادثه دریایی نزدیک عمان خبر داد.

بر اساس این گزارش، سازمان تجارت دریایی انگلیس اعلام کرد: گزارش هایی درباره حادثه در بیست مایل دریایی در شمال شرقی بندر صحار عمان دریافت کردیم. یک کشتی از زخمی شدن یک و مفقود شدن دو نفر از خدمه خود خبر داده است.

سازمان تجارت دریایی انگلیس بیان کرد: مقامات محلی از آتش سوزی در موتور خانه کشتی خبر داده اند.

جزئیات بیشتری مخابره نشده است.

این دومین حادثه دریایی امروز است. ساعاتی قبل نیز سازمان تجارت دریایی انگلیس اعلام کرد که وقوع یک حادثه دریایی در ۸۸ مایلی جنوب غرب بلحاف یمن گزارش شده است.

سازمان مذکور تاکید کرده بود که سرنشینان یک کشتی باری اعلام کردند که یک قایق با شش سرنشین مسلح در جنوب بلحاف یمن به آنها نزدیک شده است.

همچنین گزارش شد که در این واقعه تبادل آتش میان دو طرف صورت گرفته است.