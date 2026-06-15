به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان ازهاری عصر دوشنبه در آیین افتتاح سردخانه ۵ هزار تنی شهرستان قروه که همزمان با پنجمین روز از هفته جهاد کشاورزی برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای استان کردستان، اظهار کرد: بخش کشاورزی یکی از محورهای مهم توسعه اقتصادی استان به شمار میرود و تقویت زیرساختهای پس از تولید میتواند زمینه افزایش بهرهوری و پایداری تولیدات این بخش را فراهم کند.
وی با تأکید بر ضرورت مدیریت بهینه منابع آب و خاک افزود: با توجه به محدودیت منابع آبی، حرکت به سمت اصلاح الگوی کشت، افزایش بهرهوری و توسعه زیرساختهای نگهداری محصولات کشاورزی از نیازهای اساسی برای تحقق امنیت غذایی و استمرار تولید در استان است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کردستان با اشاره به اهمیت توسعه ظرفیتهای سردخانهای در استان بیان کرد: سردخانهها به عنوان یکی از حلقههای مهم زنجیره تولید، امکان نگهداری اصولی محصولات، کاهش ضایعات و عرضه هدفمند تولیدات در زمان مناسب را فراهم میکنند و میتوانند نقش مؤثری در توسعه بازارهای داخلی و صادراتی داشته باشند.
ازهاری با قدردانی از سرمایهگذاران بخش خصوصی در اجرای این طرحها تصریح کرد: حمایت از سرمایهگذاری در حوزه صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی از اولویتهای مدیریت استان است و ایجاد چنین زیرساختهایی موجب افزایش ارزش افزوده محصولات، ارتقای درآمد کشاورزان و رونق اقتصادی مناطق مختلف خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: بهرهبرداری از سردخانه ۵ هزار تنی قروه گامی مهم در مسیر تکمیل زنجیره ارزش بخش کشاورزی و تقویت ظرفیتهای تولید و صادرات محصولات این منطقه محسوب میشود.
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