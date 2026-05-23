تکمیل سردخانه ۱۵۰۰ تنی سنندج عامل کاهش ضایعات محصولات کشاورزی

به گزارش خبرنگار مهر، امید سلیمی ظهر شنبه در جریان بازدید از روند احداث سردخانه ۱۵۰۰ تنی دو منظوره در شهرستان سنندج، با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های نگهداری محصولات کشاورزی اظهار کرد: احداث این سردخانه نقش مؤثری در تکمیل زنجیره ارزش، افزایش ماندگاری محصولات و کاهش ضایعات بخش کشاورزی خواهد داشت.

وی افزود: توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی، یکی از نیازهای اساسی بخش کشاورزی استان است و اجرای چنین پروژه‌هایی می‌تواند زمینه حمایت از تولیدکنندگان و ایجاد ارزش افزوده بیشتر برای محصولات کشاورزی را فراهم کند.

این بازدید میدانی با هدف ارزیابی روند پیشرفت فیزیکی پروژه و بررسی نهایی پرونده برای اعطای تسهیلات بانکی انجام شد.

در جریان این بازدید، بر ضرورت تسریع در تکمیل و بهره‌برداری از این زیرساخت مهم کشاورزی تأکید شد تا زمینه خدمات‌رسانی بهتر به فعالان بخش کشاورزی و تقویت ظرفیت نگهداری محصولات در منطقه فراهم شود.