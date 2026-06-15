به گزارش خبرنگار مهر، جاهد عصر امروز دوشنبه در آیین افتتاح طرح گلخانه هیدروپونیک گل رز هلندی در شهرستان ازنا، بر لزوم استفاده حداکثری از ظرفیتهای خدادادی استان لرستان تأکید کرد.
وی با اشاره به پتانسیلهای غنی این منطقه، بیان داشت: لرستان از ظرفیتهای بسیار ارزشمندی برخوردار است که اگر برای بهرهبرداری بهینه از آنها برنامهریزی دقیقی صورت نگیرد، این فرصتها از دسترس خارج خواهند شد؛ لذا صیانت از این مواهب الهی و بهرهبرداری مطلوب از آنها یک ضرورت است.
فرماندار ازنا با اشاره به موفقیتهای کسبشده در سالهای اخیر، افزود: علیرغم تمام چالشها از جمله بحرانهای جنگ در سال گذشته، با حمایتهای ویژه رئیسجمهور، استاندار و تعامل نمایندگان و مسئولان دلسوز، گامهای مؤثری در مسیر توسعه استان و شهرستان برداشته شده است.
جاهد در تشریح دستاوردهای اجرایی این شهرستان، تصریح کرد: بسیاری از طرحهایی که طی دهههای گذشته بلاتکلیف مانده بودند، در دولت فعلی به سرانجام رسیدند و از بین ۱۲ پروژه پیشران تعریف شده برای شهرستان، هشت پروژه مهم از جمله سد کمندان، کارخانه سیمانسفید و چندین طرح عظیم گلخانهای و... با پیگیریهای صورتگرفته تکمیل شده و به بهرهبرداری رسیدهاند.
نظر شما