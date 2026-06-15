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۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۰۷

آتش نیزارهای بندر امام مهار شد

آتش نیزارهای بندر امام مهار شد

ماهشهر- مسئول سازمان آتش‌نشانی شهرداری بندر امام خمینی گفت: آتش‌سوزی گسترده نیزارهای این شهر در نزدیکی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی با تلاش نیروهای آتش‌نشانی مهار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن راشدی عصر امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این آتش‌سوزی در نیزارهای پشت خط راه‌آهن و در محدوده نزدیک به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رخ داد که احتمال می‌رود به صورت عمدی ایجاد شده باشد.

وی افزود: با اعلام وقوع حریق، نیروهای آتش‌نشانی شهرداری بندر امام خمینی بلافاصله در محل حاضر شدند و عملیات اطفای حریق را آغاز کردند.

راشدی توضیح داد: با وجود سنگلاخی بودن منطقه و دشواری دسترسی به کانون آتش، نیروهای آتش‌نشان با تلاش مستمر موفق به مهار حریق شدند.

مسئول سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندر امام خمینی ادامه داد: خوشبختانه به دلیل جدا شدن مسیر آتش، عملیات اطفا با موفقیت انجام شد و در حال حاضر نیزارهای آتش‌گرفته در حال خاموش شدن هستند و نگرانی خاصی در این زمینه وجود ندارد.

وی گفت: با توجه به وزش شدید باد، مسیرهایی که احتمال گسترش آتش در آن‌ها وجود داشت نیز توسط نیروهای آتش‌نشانی ایمن‌سازی شد تا از سرایت حریق به سایر مناطق جلوگیری شود.

کد مطلب 6861343

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