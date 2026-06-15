آتش نیزارهای بندر امام مهار شد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن راشدی عصر امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این آتش‌سوزی در نیزارهای پشت خط راه‌آهن و در محدوده نزدیک به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رخ داد که احتمال می‌رود به صورت عمدی ایجاد شده باشد.

وی افزود: با اعلام وقوع حریق، نیروهای آتش‌نشانی شهرداری بندر امام خمینی بلافاصله در محل حاضر شدند و عملیات اطفای حریق را آغاز کردند.

راشدی توضیح داد: با وجود سنگلاخی بودن منطقه و دشواری دسترسی به کانون آتش، نیروهای آتش‌نشان با تلاش مستمر موفق به مهار حریق شدند.

مسئول سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندر امام خمینی ادامه داد: خوشبختانه به دلیل جدا شدن مسیر آتش، عملیات اطفا با موفقیت انجام شد و در حال حاضر نیزارهای آتش‌گرفته در حال خاموش شدن هستند و نگرانی خاصی در این زمینه وجود ندارد.

وی گفت: با توجه به وزش شدید باد، مسیرهایی که احتمال گسترش آتش در آن‌ها وجود داشت نیز توسط نیروهای آتش‌نشانی ایمن‌سازی شد تا از سرایت حریق به سایر مناطق جلوگیری شود.