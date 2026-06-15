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۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۲۷

سقوط بمب‌افکن بی-۵۲ آمریکا در کالیفرنیا با ۸ کشته +فیلم

سقوط بمب‌افکن بی-۵۲ آمریکا در کالیفرنیا با ۸ کشته +فیلم

یک رسانه آمریکایی از سقوط یک بمب افکن بی-۵۲ این کشور در ایالت کالیفرنیا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه فاکس نیوز گزارش داد که یک فروند بمب‌افکن راهبردی بمب افکن بی-۵۲ متعلق به نیروی هوایی آمریکا، اندکی پس از برخاستن از پایگاه هوایی ادوارد در ایالت کالیفرنیا سقوط کرده است.

بر اساس این گزارش، این حادثه دقایقی پس از پرواز این بمب‌افکن رخ داده و نیروهای امدادی و آتش‌نشانی به محل اعزام شده‌اند.

تاکنون جزئیاتی درباره علت سقوط، شمار سرنشینان یا وضعیت خدمه منتشر نشده است.

مقام‌های آمریکایی اعلام کرده‌اند تحقیقات درباره علت وقوع این حادثه آغاز شده و اطلاعات تکمیلی متعاقباً منتشر خواهد شد.

کشته شدن ۸ نفر از خدمه بمب افکن بی -۵۲ آمریکا تأیید شد

پایگاه هوایی ادواردز رسماً مرگ هشت نفر از خدمه بمب‌افکن بی-۵۲ را که ساعتی پیش در کالیفرنیا سرنگون شد، اعلام کرد.

دقایقی پیش از انتشار این خبر، شبکه سی ان ان آمریکا به نقل از منبعی در پایگاه هوایی ادواردز در ایالت کالیفرنیا اعلام کرده بود که احتمالا هشت نفر از خدمه بمب‌افکن راهبردی آمریکایی بی-۵۲ که در این ایالت سقوط کرده بود، کشته شده‌اند.

کد مطلب 6861414

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