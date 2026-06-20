فرماندار دیلم: حفاظت از محیط زیست نیازمند آموزش و مشارکت عمومی است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل کاظمی عصر شنبه در نشست با مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر،اظهار کرد:شهرستان دیلم با برخورداری از مناطق بکر طبیعی و زیستبومهای ارزشمند، ظرفیتهای قابل توجهی در حوزه محیط زیست دارد که حفاظت از آنها نیازمند برنامهریزی، آموزش و مشارکت عمومی است.
فرماندار دیلم گفت: با قدردانی از انجمنها و فعالان زیستمحیطی شهرستان اظهار کرد: تقویت فرهنگ حفاظت از محیط زیست، برگزاری دورههای آموزشی و جلب مشارکت مردم از مهمترین راهکارهای صیانت از این سرمایههای طبیعی است.
وی با اشاره به بندری بودن شهرستان دیلم، حفاظت از محیط زیست دریایی را از اولویتهای شهرستان برشمرد و افزود: همچنین پیگیری سهم آلایندگی ناشی از فعالیت شرکتهای مستقر در جغرافیای شهرستان، ساماندهی پسماندها و استفاده از انرژیهای پاک به طور جدی در دستور کار قرار دارد.
ضرورت انجام مطالعات طرحجامع پسماند
فرماندار دیلم بر ضرورت انجام مطالعات طرحجامع پسماند توسط شهرداریها تأکید کرد و گفت: اجرای این مطالعات، زمینهساز توسعهای پایدار و متوازن با رعایت ملاحظات زیستمحیطی در شهرستان خواهد بود.
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