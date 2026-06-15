به گزارش خبرگزاری مهر، فرامرز عظیمی، در جلسه وبیناری حکمرانی هم‌افزا که به ریاست مسعود پزشکیان و با حضور هیئت دولت برگزار شد، ضمن تقدیر از تلاش‌های مجموعه دولت در ایام جنگ تحمیلی سوم اظهار کرد: دولت با تلاش شبانه‌روزی در ایام جنگ، با برنامه‌ریزی و تدابیر ویژه، مانع بروز هرگونه بحران شد و از نیروهای مسلح در میدان و نیروهای مردمی در خیابان حمایت تمام‌قد داشت.



وی در ادامه با اشاره به همدلی بین مدیریت استان و مدیریت شهری قم گفت: امروز شاهد هم‌افزایی و تعامل بین استاندار پرتلاش، فرماندار محبوب و مجموعه مدیریت شهری هستیم که در تاریخ قم کم‌نظیر بوده است.



شهردار کلانشهر قم تصریح کرد: هدف فقط خدمت شایسته به شهروندان و زائران بوده و توسعه متوازن استان قم را هدف‌گذاری کرده‌ایم. واقعاً در ایام جنگ تحمیلی سوم، همه ما مدیران تحت مدیریت و تدابیر مهندس بهنام‌جو، استاندار قم، بودیم و یکدلی خوبی بین دستگاه‌های اجرایی ایجاد شده است.



عظیمی در ادامه، در تشریح آخرین وضعیت و تقسیمات شهر قم گفت: این کلانشهر دارای ۸ منطقه، ۲۷ ناحیه شهری و ۱۵۶ محله است. در شهر قم از ۱۱۰ ملیت مختلف حضور دارند که باعث شده سلایق مختلفی را در شهر شاهد باشیم.



شهردار کلانشهر قم در ادامه با اشاره به برنامه‌های مدیریت شهری در پیگیری برنامه تحت قالب محله‌محوری عنوان کرد: طی یک سال اخیر که از حضور اینجانب در شهرداری قم می‌گذرد و با توجه به تأکید رئیس‌جمهور پرتلاش در بحث محله‌محوری، ما نیز برنامه‌های مدیریت شهری در حوزه خانواده و جمعیت را با محوریت محله‌محوری، به ویژه مساجد، دنبال کردیم.



وی ادامه داد: در این حوزه جلسات مختلفی را با معاونت اجتماعی وزارت کشور، مشاور امور بانوان وزارت کشور، معاون عمرانی وزارت کشور، معاون سیاسی وزارت کشور و سایر بخش‌های مرتبط برگزار کردیم.



عظیمی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه ۶ نقطه در شهر قم مورد اصابت پرتابه‌های دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی در جنگ تحمیلی سوم قرار گرفت، عنوان کرد: این ۶ اصابت در ۴ منطقه شهری صورت گرفت که موجب آسیب‌دیدگی هزار و ۳۲۵ واحد مسکونی شد؛ واحدهایی که میزان خسارت آن‌ها از صفر تا ۱۰۰ درصد تخریب را شامل می‌شد.



وی ادامه داد: حدود ۲۰ میلیارد تومان برای اجاره منازل مسکونی افرادی که به دلیل حملات دشمن، خانه‌هایشان غیرقابل سکونت شده بود، از سوی شهرداری قم هزینه شده است. همچنین نزدیک به ۲۰ میلیارد تومان نیز برای رفع تخریب‌های ایجادشده پرداخت شده است.



شهردار قم افزود: ۱۹۴ میلیارد تومان برای ۱۵ پلاک نیز در قالب تملک خانه‌های دارای تخریب شدید اختصاص یافته که این مسئولیت را شهرداری بر عهده گرفته است.



وی عنوان کرد: هزار و ۱۲۰ واحد از مجموعه واحدهای مسکونی تخریب‌شده از ابتدای جنگ تاکنون به شهروندانی که منازل آن‌ها آسیب دیده بود، تحویل داده شده است.



عظیمی در پایان بیان کرد: امروز شهرداری کلانشهر قم خود را در کنار مردم می‌بیند و براساس نیازهای آنان، اقدامات را اولویت‌بندی کرده است و در راستای خدمت‌رسانی شایسته به مردم، هیچ مرزی برای همکاری با سایر دستگاه‌های اجرایی نمی‌بیند.