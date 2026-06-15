به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدرضا موسوی‌واعظ شامگاه دوشنبه در مراسم عزاداری دهه اول محرم هیئت خادمین الرضا (کانون جوانان رضوی) در رشت، ضمن تسلیت ایام با روایت خاطره‌ای از شهید رئیسی، به تبیین برکت سفره امام حسین (ع) و لزوم روایت درست قصه کربلا از ریشه‌های اولیه آن پرداخت و اظهار کرد: پذیرایی از مردم برکت سفره امام حسین (ع) است. سفره‌ای که اگر تشنه و گرسنه پای آن بنشینی، گوشت و پوستت می‌شود.

بشریت بدون کربلا ناقص می‌ماند

این کارشناس مذهبی در ادامه با اشاره به لزوم روایت درست قصه کربلا گفت: بسیاری از ما داستان امام حسین (ع) را از شهادت ایشان شروع می‌کنیم، در حالی که این قصه از خلقت حضرت آدم آغاز می‌شود.

وی افزود: اگر بفهمیم چرا امام حسین (ع) به اینجا رسید، بسیاری از مشکلات زندگیمان حل می‌شود. اگر حسین بن علی (ع) کشته نمی‌شد، بشریت ناقص می‌ماند و طعم انسانیت در دنیا کشیده نمی‌شد.

موسوی‌واعظ با اشاره به شیوه قرآن در خلاصه کردن قصه‌های طولانی تصریح کرد: قرآن قصه حضرت نوح، اصحاب کهف و حضرت آدم را در یکی دو آیه خلاصه کرده است. من می‌خواهم از فردا شب، قصه امام حسین (ع) را از زمان حضرت آدم شروع کنم و در ده جلسه برای شما روایت کنم.

وی خاطرنشان کرد: باید بفهمید توحید چیست، خدا چه می‌خواست، چرا ما را آفرید، از کجا آمده‌ایم و به کجا می‌رویم.

این مدرس حوزه و دانشگاه به مفهوم «سفره امام حسین (ع)» اشاره کرد و اضافه کرد: یک سفره پرزرق و برق با بهترین غذاها اگر کنارش بنشیند، آدمی که صد تا مرض دارد و دل پیچه، چیزی از آن نمی‌فهمد.

وی تأکید کرد: برای درک سفره امام حسین (ع) باید تشنه بیایی، گرسنه بیایی، با ولع بیفتی به جان غذا که برود گوشت تو شود.

موسوی‌واعظ با استناد به حدیثی از پیامبر اکرم (ص) گفت: پیامبر فرمود «وقتی مبعوث شدم، جوانان دور من را گرفتند، به من ایمان آوردند و از من حمایت کردند؛ دین من با جوانان پا گرفت».

وی افزود: هر کدام از امامان معصوم را نگاه کنید، سفارششان به جوانان بوده است. ما گاهی ناتوانی خودمان را به پای جوانان می‌گذاریم. امروز نیاز است حرف علما را به لهجه خود همین جوانان ترجمه کنیم.

این کارشناس مذهبی با اشاره به نذورات و اطعام‌دهی در ماه محرم خاطرنشان کرد: گاهی یک پیرزن یک دانه نان می‌آورد، گاهی یک فقیر مشتی نخود. اینها را تحقیر نکنید. سفره امام حسین (ع) اینقدر برکت دارد که با یک گوسفند سالم، هزار نفر سیر می‌شوند.

وی در پایان تأکید کرد: امروز باید با وحدت و حفظ کینه از دشمن، منتقم خون اهل بیت (ع) باشیم و تا ظهور امام زمان (عج) اهل استقامت و شعار «هیهات من الذله» باشیم.