https://mehrnews.com/x3ckN6 ۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۳:۲۴ کد مطلب 6861523 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۳:۲۴ میدان داری مردم خوی در یکصد و هفتمین شب حماسه مقاومت ملی ارومیه - در این فیلم تصاویری از تجمع باشکوه مردم خوی را دوشنبه شب در خیابان می بینید. دریافت 19 MB کد مطلب 6861523 کپی شد مطالب مرتبط میدانداری مهاجرانی ها در صد و هفتمین شب حماسه همزمان با اول محرم دانسفهان؛ شب ۱۰۷ با عطر محرم و حضور مردم همراه شد اسفرورین در آغاز محرم؛ عزای حسینی رنگ و بوی شب ۱۰۷ را گرفت اجتماع حماسی مردم ساوه در شب صد و هفتم اقتدار مصادف با شب اول محرم صد و هفتمین اجتماع شبانه همزمان با نخستین شور حسینی در شازند صد وهفتمین شب لبیک مردم ولایی خمین به رهبر انقلاب اسلامی برچسبها بیعت با رهبر انقلاب شهرستان خوی تجمع مردمی
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