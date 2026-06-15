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۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۳:۲۴

میدان داری مردم خوی در یکصد و هفتمین شب حماسه مقاومت ملی

میدان داری مردم خوی در یکصد و هفتمین شب حماسه مقاومت ملی

ارومیه - در این فیلم تصاویری از تجمع باشکوه مردم خوی را دوشنبه شب در خیابان می بینید.

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کد مطلب 6861523

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