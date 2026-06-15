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۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۵۳

اجتماع حماسی مردم ساوه در شب صد و هفتم اقتدار مصادف با شب اول محرم

اجتماع حماسی مردم ساوه در شب صد و هفتم اقتدار مصادف با شب اول محرم

ساوه- در این ویدئو اجتماع حماسی مردم ساوه در شب صد و هفتم اقتدار مصادف با شب اول محرم را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6861439

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