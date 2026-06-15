https://mehrnews.com/x3ckLp ۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۵۳ کد مطلب 6861439 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۵۳ اجتماع حماسی مردم ساوه در شب صد و هفتم اقتدار مصادف با شب اول محرم ساوه- در این ویدئو اجتماع حماسی مردم ساوه در شب صد و هفتم اقتدار مصادف با شب اول محرم را ملاحظه می کنید. دریافت 9 MB کد مطلب 6861439 کپی شد مطالب مرتبط شکوه حضور مردم دیار آفتاب در صد و هفتمین شب قرار عاشقی حضور باشکوه مردم محلات در شب صد و ششم بیعت با رهبر معظم انقلاب تجمع حماسی مردم ساوه در بیعت با رهبر معظم به ایستگاه ۱۰۶ رسید برچسبها ساوه تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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