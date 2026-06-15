https://mehrnews.com/x3ckLt ۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۵۲ کد مطلب 6861443 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۵۲ صد و هفتمین اجتماع شبانه همزمان با نخستین شور حسینی در شازند شازند- در این ویدئو صد و هفتمین اجتماع شبانه همزمان با نخستین شور حسینی در شازند را ملاحظه می کنید. دریافت 7 MB کد مطلب 6861443 کپی شد مطالب مرتبط شکوه حضور مردم دیار آفتاب در صد و هفتمین شب قرار عاشقی حضور باشکوه مردم محلات در شب صد و ششم بیعت با رهبر معظم انقلاب تجمع حماسی مردم ساوه در بیعت با رهبر معظم به ایستگاه ۱۰۶ رسید برچسبها شازند تجمع مردمی ماه محرم و صفر
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