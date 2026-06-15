https://mehrnews.com/x3ckLg ۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۵۴ کد مطلب 6861433 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۵۴ صد وهفتمین شب لبیک مردم ولایی خمین به رهبر انقلاب اسلامی خمین- در این ویدئو صد وهفتمین شب لبیک مردم ولایی خمین به رهبر انقلاب اسلامی را ملاحظه میکنید. دریافت 7 MB کد مطلب 6861433 کپی شد مطالب مرتبط شکوه حضور مردم دیار آفتاب در صد و هفتمین شب قرار عاشقی حضور باشکوه مردم محلات در شب صد و ششم بیعت با رهبر معظم انقلاب تجمع حماسی مردم ساوه در بیعت با رهبر معظم به ایستگاه ۱۰۶ رسید برچسبها خمین تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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