  1. استانها
  2. مرکزی
۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۵۴

صد وهفتمین شب لبیک مردم ولایی خمین به رهبر انقلاب اسلامی

صد وهفتمین شب لبیک مردم ولایی خمین به رهبر انقلاب اسلامی

خمین- در این ویدئو صد وهفتمین شب لبیک مردم ولایی خمین به رهبر انقلاب اسلامی را ملاحظه می‌کنید.

دریافت 7 MB
کد مطلب 6861433

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها