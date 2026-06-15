https://mehrnews.com/x3ckLw ۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۵۳ کد مطلب 6861445 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۵۳ میدانداری مهاجرانی ها در صد و هفتمین شب حماسه همزمان با اول محرم مهاجران- در این ویدئو میدانداری مهاجرانیها در صد و هفتمین شب حماسه همزمان با اولین شب محرم را ملاحظه می کنید. دریافت 8 MB کد مطلب 6861445 کپی شد مطالب مرتبط شکوه حضور مردم دیار آفتاب در صد و هفتمین شب قرار عاشقی حضور باشکوه مردم محلات در شب صد و ششم بیعت با رهبر معظم انقلاب تجمع حماسی مردم ساوه در بیعت با رهبر معظم به ایستگاه ۱۰۶ رسید برچسبها مهاجران تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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