احسان احمدی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی اظهار داشت: از امروز سه‌شنبه تا پایان هفته جاری، افزایش محسوس دمای هوا به میزان حدود ۵ تا ۷ درجه در سطح استان پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: برای روزهای پایانی هفته نیز یک توده هوای نسبتاً گرم در سطح استان استقرار پیدا خواهد کرد که ماندگاری این توده گرم تا اوایل هفته آینده ادامه خواهد داشت.

احمدی‌نژاد خاطرنشان کرد: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی، تا روز چهارشنبه در برخی نواحی به ویژه مناطق مرزی و نوار جنوبی استان، وزش باد نسبتاً شدید مورد انتظار است.

این کارشناس هواشناسی تأکید کرد: وزش باد در این مناطق احتمال غبار محلی و کاهش کیفیت هوا را به همراه خواهد داشت و شهروندان به ویژه افراد دارای بیماری‌های تنفسی باید احتیاط‌های لازم را به عمل آورند.

وی در پایان گفت: از روز پنجشنبه به تدریج از سرعت وزش باد کاسته خواهد شد اما دمای هوا همچنان در سطح گرم باقی می‌ماند.