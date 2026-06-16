روحالله زاهدی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین خروجی مدلهای هواشناسی اظهار کرد: در پنج روز آینده، آسمان استان همدان عمدتاً صاف تا کمی ابری خواهد بود و پدیده غالب در ساعات بعدازظهر، وزش باد پیشبینی میشود.
وی افزود: در ساعاتی از بعدازظهر پنجشنبه، ضمن وزش باد نسبتاً شدید، شاهد افزایش ابر خواهیم بود و بر همین اساس وقوع بارشهای پراکنده در بعدازظهر و شامگاه پنجشنبه، عمدتاً در مناطق کوهستانی استان همدان دور از انتظار نیست.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان در خصوص وضعیت دمایی استان بیان کرد: روند افزایش دما در استان همچنان ادامه دارد و پایان هفته نسبتاً گرمی را پیش رو خواهیم داشت.
وی ادامه داد: این روند افزایشی دما به گونهای است که در هفته آینده، بیشینه دما در برخی از نقاط استان به بالای ۳۵ درجه سانتیگراد نیز خواهد رسید.
زاهدی در پایان به دادههای دمایی ۲۴ ساعت گذشته اشاره کرد و گفت: روز گذشته شهر قهاوند با دمای ۳۲ درجه سانتیگراد گرمترین نقطه استان بود و صبح امروز نیز خنکترین دما از ملایر با ۹ درجه سانتیگراد گزارش شد و نوسانات دمای هوای شهر همدان در ۲۴ ساعت اخیر بین ۱۰ تا ۳۰ درجه سانتیگراد به ثبت رسیده است.
نظر شما