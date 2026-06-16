بلاروس: جایگاه اسرائیل بسیار بد است؛ هولوکاست واقعی در غزه رخ داده است

به گزارش خبرگزاری مهر، الکساندر لوکاشنکو رئیسجمهور بلاروس در گفتگو با شبکه العربیه تاکید کرد، رژیم صهیونیستی باید بیشتر مراقب باشد. آنها عملا در میان جامعه بین الملل جایگاه بسیار بدی به دلیل کشتار غیرنظامیان در غزه دریافت کرده اند.
وی اضافه کرد، این وقایع بسیاری از افراد را بر آن داشته تا در مورد تاریخ تأمل کنند و به این نتیجه برسند که کدام هولوکاست رخ داده؟! چگونه میتوانیم در مورد هولوکاستی صحبت کنیم که اسرائیلیها همیشه در مورد آن صحبت کردهاند، در حالی که این همه انسان به ویژه زنان و کودکان را به قتل رسانده اند؟ آنها همه چیز را از روی زمین محو کردهاند و قصد دارند روی استخوانهای انسانها تفرجگاه بسازند. این کاملاً بیمعنی است.
لوکاشنکو بیان کرد، هر جنگی میتواند عواقب پیشبینی نشدهای داشته باشد که پیشبینی آن در زمان صلح دشوار است. اقدامات رژیم صهیونیستی در غزه هولوکاست واقعی است. جهانیان در حالی از هولوکاست حرف می زدند که فراموش کرده اند صهیونیست ها دست به کشتار انسان های بی گناه می زنند.
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