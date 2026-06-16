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۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۷:۲۸

با وجود انتقادات شدید داخلی؛ نتانیاهو: در انتخابات آتی شرکت می‌کنم

با وجود انتقادات شدید داخلی؛ نتانیاهو: در انتخابات آتی شرکت می‌کنم

با وجود تشدید نارضایتی های داخلی از عملکرد نتانیاهو و برگزاری جلسات محاکمه، نخست وزیر رژیم صهیونیستی از قصد خود برای شرکت در انتخابات آتی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد که قصد دارد در انتخابات سال جاری در اراضی اشغالی نامزد شود. این در حالی است که انتقادات علیه عملکرد وی در خصوص نحوه تعامل با جنگ افروزی های تل آویو در منطقه شدت پیدا کرده است.

وی در یک کنفرانس خبری گفت: قصد دارد در انتخابات نامزد شده و پیروز شوم!

این در حالی است که نتانیاهوی ۷۶ ساله بیشترین مدت نخست وزیری در تاریخ جعلی رژیم صهیونیستی را از آن خود کرده و از سال ۱۹۹۶ به مدت بیش از ۱۸ سال در این منصب بوده است.

وی در حالی قصد نامزدی مجدد را دارد که جلسات دادگاهی اش به اتهام فساد همچنان از پنج سال قبل تاکنون برگزار می شود.

کد مطلب 6861581

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