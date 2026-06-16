به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت عبری زبان والا، منابع نظامی رژیم صهیونیستی اعلام کردند که ارتش این رژیم اقدامات خود را برای تثبیت به اصطلاح خط زرد در عمق جنوب لبنان تکمیل کرده است.

بر اساس این گزارش، هدف رژیم صهیونیستی تبدیل کردن این منطقه به یک کمربند امنیتی دائمی و یک اهرم فشار در برابر ایران مانند آنچه در سوریه و نوار غزه انجام داده، است.

منابع مذکور اضافه کردند، تحرکات نظامی رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان در سایه ناامیدی شدید نهادهای امنیتی اسرائیل نسبت به سیاست های اخیر ترامپ در قبال ایران صورت می گیرد.

پیشتر نیز مقامات صهیونیست از جمله نتانیاهو برای به چالش کشیدن توافق میان ایران و آمریکا مدعی شده بودند جنگ علیه لبنان ادامه دارد و این رژیم از مناطق اشغالی لبنان عقب نشینی نخواهد کرد.