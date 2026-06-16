نفتالی بنت: اهداف اسرائیل در جنگ علیه ایران محقق نشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، نفتالی بنت نخست وزیر پیشین رژیم صهیونیستی اذعان کرد، اهداف اصلی این رژیم در جنگ علیه ایران که از سوی کابینه نتانیاهو مشخص شده بود محقق نشده است؛ برچیدن برنامه هسته ای، قدرت موشکی و کارخانه های تولید آن در ایران.

وی اضافه کرد، منافع شخصی نتانیاهو به ویژه روابط وی با آمریکا و ترامپ بر جایگاه بین المللی رژیم صهیونیستی تأثیر منفی گذاشته است.

پیشتر نیز ایهود باراک نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی اذعان کرد، ایران از جنگ به راه افتاده، قدرتمندتر خارج شد.

وی اضافه کرد، این در حالی است که رژیم صهیونیستی ضعیف تر از قبل از این جنگ خارج شده است.