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۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۵۷

محور کرج چالوس تا چهارشنبه مسدود است

محور کرج چالوس تا چهارشنبه مسدود است

جانشین پلیس راه فراجا ضمن اعلام ترافیک سنگین در برخی محورهای منتهی به تهران، از انسداد روزانه محور قدیم کرج–چالوس به دلیل اجرای عملیات عمرانی و تداوم مسدودی کنارگذر شمالی اراک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه فراجا، با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی و جوی راه‌های کشور اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک در آزادراه قزوین–کرج–تهران، حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک و محدوده وردآورد، سنگین گزارش شده است. همچنین در آزادراه ساوه–تهران از محدوده نسیم‌شهر تا عوارضی تهران و در محور شهریار–تهران در برخی مقاطع، ترافیک پرحجم و سنگین جریان دارد.

وی افزود: تردد در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس، آزادراه تهران–شمال و آزادراه قزوین–رشت در مسیرهای رفت و برگشت روان بوده و در محورهای شمالی نیز هیچ‌گونه مداخلات جوی مشاهده نمی‌شود.

جانشین پلیس راه فراجا با اشاره به محدودیت‌های ترافیکی ناشی از اجرای عملیات عمرانی گفت: محور قدیم کرج–چالوس در محدوده کرج تا شهرستانک از روز یکشنبه ۲۴ خرداد تا روز چهارشنبه ۲۷ خرداد، همه‌روزه از ساعت ۹ تا ۱۴ به دلیل اجرای عملیات کارگاه جاده‌ای مسدود است و تردد وسایل نقلیه از مسیر جایگزین آزادراه تهران–شمال انجام می‌شود.

سرهنگ محبی در پایان خاطرنشان کرد: کنارگذر شمالی اراک در هر دو مسیر رفت و برگشت همچنان در شمار محورهای مسدود شریانی قرار دارد و رانندگان باید پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت راه‌ها و محدودیت‌های تردد مطلع شوند.

کد مطلب 6861634

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