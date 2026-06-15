به گزارش خبرنگار مهر، سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا امروز (دوشنبه ۲۵ خرداد) در آیین آغاز شماره‌گذاری خودروهای حمل‌ونقل عمومی و رونمایی از پلاک منطقه آزاد شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)، با بیان اینکه راه‌اندازی این منطقه آزاد یک تحول مهم در حوزه مناطق آزاد کشور محسوب می‌شود، اظهار کرد: این منطقه به‌عنوان چهاردهمین منطقه آزاد کشور با رویکردی جدید، زمینه ارائه خدمات و تسهیلات گسترده‌تری را فراهم خواهد کرد.

وی افزود: به‌زودی سازوکار آغاز پلاک گذاری خودروهای مناطق آزاد بانه، مریوان، مهران و بوشهر نیز فراهم خواهد شد.

حسینی با تأکید بر اهمیت نوسازی ناوگان حمل‌ونقل و ارتقای کیفیت خودروها تصریح کرد: یکی از حقوق مسلم مردم، بهره‌مندی از خودروهای مناسب، ایمن و باکیفیت است و دستگاه‌های مسئول باید در این زمینه نقش تسهیل‌گر داشته باشند.

رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به چالش مصرف سوخت در کشور گفت: یکی از مهم‌ترین مسائل پیش‌روی دولت، مصرف بالای بنزین است؛ به‌طوری‌که در برخی ایام خاص مصرف روزانه بنزین از ۱۶۰ میلیون لیتر نیز فراتر می‌رود.

وی ادامه داد: جایگزینی خودروهای باکیفیت، اعم از خودروهای برقی، هیبریدی، پلاگین هیبریدی و خودروهای کم‌مصرف، می‌تواند کشور را از این تنگنا خارج کند و در صورت توسعه مناسب، بیش از ۶۰ درصد در کاهش مصرف بنزین اثرگذار خواهد بود.

رونمایی از پلاک منطقه آزاد شهر فرودگاهی نماد تحول در حکمرانی اقتصادی است

در ادامه این مراسم، حسین فردوسی، سرپرست دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با تأکید بر اینکه رونمایی از پلاک منطقه آزاد شهر فرودگاهی صرفاً یک تغییر ظاهری نیست، اظهار کرد: این اقدام نماد یک تحول مهم در مسیر توسعه اقتصادی کشور، حکمرانی اقتصادی، تجارت بین‌الملل و جذب سرمایه‌گذاری به شمار می‌رود.

وی افزود: تجربه‌های اخیر نشان داده است هر زمان تفویض اختیار، حذف بروکراسی‌های زائد و تصمیم‌گیری چابک در دستور کار قرار گرفته، نتایج موفق‌تری حاصل شده است. از این رو، تداوم این رویکرد در نظام سیاست‌گذاری اقتصادی کشور ضروری است.

فردوسی با اشاره به مأموریت‌های تعریف‌شده برای شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) گفت: این مجموعه از ابتدا با هدف تبدیل شدن به هاب حمل‌ونقل، تجارت، لجستیک، گردشگری و خدمات بین‌المللی طراحی شده است.

سرپرست دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تصریح کرد: برخلاف بسیاری از مناطق آزاد که در مرزهای کشور قرار دارند، منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) در قلب شبکه ارتباطات ملی و بین‌المللی و در مجاورت پایتخت واقع شده و می‌تواند به عنوان نزدیک‌ترین نقطه اتصال اقتصاد ایران به شبکه تجارت جهانی ایفای نقش کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این منطقه آزاد ظرفیت آن را دارد که به الگویی موفق از پیوند میان حمل‌ونقل هوایی، تجارت بین‌المللی، خدمات مالی، صنایع دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال تبدیل شود.