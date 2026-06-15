به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ شهرام شادابی چگنی ظهر امروز دوشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، از اجرای طرح عملیات مشترک پلیس‌راه استان‌های لرستان و مرکزی در محورهای مواصلاتی دو استان خبر داد.

وی اظهار کرد: این طرح باهدف افزایش ایمنی تردد، کاهش تصادفات و برخورد قاطع با تخلفات رانندگی حادثه‌ساز به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس‌راه قرار گرفته است.

رئیس پلیس‌راه لرستان با اشاره به اقدامات پیش‌بینی‌شده در این طرح، افزود: یکی از مهم‌ترین برنامه‌های اجرایی، کنترل و پایش هوایی محورهای مواصلاتی با همکاری یگان پهپادی انتظامی استان لرستان است که به‌صورت مستمر تمامی مسیرهای ارتباطی را رصد و پایش می‌کنند.

سرهنگ شادابی چگنی، تأکید کرد: استفاده از ظرفیت پهپادها در کنار گشت‌های محسوس و نامحسوس پلیس، نقش مؤثری در شناسایی تخلفات رانندگی و ارتقای نظم و انضباط ترافیکی خواهد داشت و با رانندگان متخلف برابر قانون برخورد خواهد شد.