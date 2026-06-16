انسداد جاده قدیم کرج - چالوس ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ناصر قلی‌نیا، رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا، با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور در ساعت ۱۲ ظهر روز سه‌شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۵، اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک در برخی از محورهای مواصلاتی منتهی به پایتخت نیمه‌سنگین گزارش شده است.

وی افزود: ترافیک در محور قدیم تهران ـ بومهن محدوده سعیدآباد، آزادراه قزوین ـ کرج ـ تهران در حدفاصل کمالشهر تا پل حصارک و همچنین محدوده محمدشهر تا استاندارد، آزادراه تهران ـ کرج ـ قزوین محدوده نظرآباد، بزرگراه ورامین ـ تهران محدوده قلعه‌نو و بزرگراه پاکدشت ـ تهران در حدفاصل قیامدشت تا شهرک صنعتی خاوران به صورت نیمه‌سنگین در جریان است.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا با اشاره به محدودیت‌های ترافیکی اعمال‌شده در محورهای کشور گفت: تردد تمامی وسایل نقلیه در محور قدیم کرج ـ چالوس در مسیر رفت و برگشت، حدفاصل کرج تا شهرستانک، از ساعت ۹ صبح تا ۱۴ ممنوع است.

سرهنگ قلی‌نیا ادامه داد: این محدودیت به دلیل اجرای عملیات کارگاه جاده‌ای در این محور اعمال شده و از روز یکشنبه ۲۴ خردادماه آغاز شده است. این عملیات تا پایان روز چهارشنبه ۲۷ خردادماه ادامه خواهد داشت و در این مدت محور مذکور همه‌روزه از ساعت ۹ تا ۱۴ مسدود خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: رانندگان در زمان انسداد محور قدیم کرج ـ چالوس می‌توانند از آزادراه تهران ـ شمال به عنوان مسیر جایگزین استفاده کنند.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا همچنین از تداوم انسداد کنارگذر شمالی اراک خبر داد و از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت راه‌ها و محدودیت‌های ترافیکی را از مراجع رسمی دریافت کرده و با رعایت قوانین و مقررات رانندگی، سفری ایمن را برای خود و سایر کاربران جاده رقم بزنند.