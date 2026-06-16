بررسی راهکارهای حمایت از واحدهای اقتصادی در ستاد تسهیل استان تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای حمایت از تولید و بهبود فضای کسب‌وکار، نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان تهران با حضور مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی برگزار شد.

بر اساس این گزارش، در این نشست آخرین وضعیت واحدهای تولیدی استان و راهکارهای تسریع در رفع مشکلات و موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین پرونده‌های مرتبط با واحدهای اقتصادی و تولیدی استان در این جلسه مطرح و با هدف تسهیل فرآیند فعالیت، حفظ ظرفیت‌های تولید و پشتیبانی از اشتغال، تصمیمات لازم برای پیگیری و رفع مسائل اتخاذ شد.

داود طبرسا با تأکید بر ضرورت تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: حمایت مؤثر از بخش تولید و تسریع در رسیدگی به مسائل واحدهای اقتصادی، از مهم‌ترین اولویت‌های مجموعه اقتصادی استان تهران است و این مهم با کاهش بروکراسی اداری، تصمیم‌گیری کارشناسی و تعامل مستمر دستگاه‌های مسئول محقق خواهد شد.

وی افزود: پایداری تولید، توسعه سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال پایدار نیازمند همراهی و اقدام هماهنگ همه بخش‌های اجرایی است و باید روند رسیدگی به مطالبات تولیدکنندگان با سرعت و اثربخشی بیشتری دنبال شود.

این نشست در راستای اجرای سیاست‌های حمایت از تولید، بهبود فضای کسب‌وکار و افزایش کارآمدی در ارائه خدمات به فعالان اقتصادی برگزار شد و مقرر شد موضوعات مطرح‌شده در دستور کار دستگاه‌های مسئول قرار گرفته و نتایج اقدامات به‌صورت مستمر پیگیری شود.