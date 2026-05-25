۴ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۵۵

جودکی: مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در مرکزی لازم‌الاجراست

زرندیه - مدیرکل صمت استان مرکزی بر لازم‌الاجرا بودن مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در این استان تاکید کرد و گفت: در صورت عدم تمکین دستگاه‌ها، اعلام جرم علیه مدیران مستنکف صورت می‌گیرد.

علی جودکی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: نشست‌های کارشناسی و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به‌صورت هفتگی و مستمر در مرکز استان و شهرستان‌های مرکزی برگزار می‌شود تا مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی با هدف تسریع در تصمیم‌گیری و رفع موانع، پیگیری شود.

وی با اشاره به رویکرد حمایتی مدیریت استان مرکزی در حوزه تولید، از تعامل و همکاری دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها در اجرای مصوبات این ستاد قدردانی کرد و این همراهی را موجب تسهیل فرآیند حمایت از واحدهای تولیدی این استان دانست.

مدیر کل صمت استان مرکزی با تاکید بر الزام دستگاه‌ها به اجرای تصمیمات ستاد تسهیل، ادامه داد: بر اساس ابلاغ دادستان کل کشور، مصوبات این ستاد برای تمام دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجرا است و در صورت خودداری از اجرا، موضوع از مسیر قانونی پیگیری و علیه مدیران مربوطه اعلام جرم خواهد شد.

جودکی، هدف از استمرار جلسات ستاد تسهیل را کمک به پایداری تولید و رفع گلوگاه‌های موجود عنوان کرد و گفت: پیگیری مصوبات، هماهنگی بین دستگاه‌ها و تسریع در پاسخ‌گویی به مشکلات تولیدکنندگان از محورهای اصلی این نشست‌های کارشناسی است که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

