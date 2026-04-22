نباید در مسیر فعالیت هیچ واحد تولیدی به دلیل شرایط جنگ وقفه ایجاد شود

به گزارش خبرنگار مهر،حشمتالله عسگری، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران، روز چهارشنبه در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان تهران بر ضرورت رصد مستمر اجرای مصوبات این ستاد تأکید کرد.
این نشست با هدف بررسی چالشهای واحدهای اقتصادی آسیبدیده از جنگ و با حضور مسئولان ارشد اقتصادی، مدیران دستگاههای اجرایی و نمایندگان بخش تولید برگزار شد.
در این جلسه، موضوعاتی از جمله نحوه بهرهمندی از تسهیلات مالی، مسائل مرتبط با تأمین اجتماعی، رفع تعهدات ارزی و همچنین مشکلات مطرحشده در کمیتههای تخصصی مورد بحث قرار گرفت.
همچنین گزارشی از وضعیت بنگاههای اقتصادی آسیبدیده در جریان جنگ اخیر و اقدامات پیشبینیشده برای حمایت از آنها ارائه شد.
آقای عسگری، هماهنگی میان دستگاههای اجرایی را عاملی کلیدی در کاهش چالشهای بخش تولید دانست و تصریح کرد: اجرای مصوبات این کارگروه باید بهصورت مستمر رصد شود تا هیچیک از واحدهای تولیدی در مسیر فعالیت با وقفه مواجه نشوند.
معاون استاندار تهران با اشاره به شعار سال و رویکرد اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید را اولویت اصلی ستاد تسهیل در سال جاری خواند و گفت: تسریع در فرآیندهای اداری، پیگیری مستمر مصوبات و تمرکز بر حل مسائل واقعی بنگاهها، از مهمترین برنامههای این کارگروه است.
در پایان این نشست، تصمیمات عملیاتی و اجرایی لازم برای رفع موانع تولید اتخاذ شد و بر ضرورت اجرای دقیق و بهموقع این مصوبات تأکید شد.
