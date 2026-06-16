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۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۵۹

نصب «جی پی اس» برای ناوگان حمل‌ونقل مسافری سیستان و بلوچستان الزامی شد

نصب «جی پی اس» برای ناوگان حمل‌ونقل مسافری سیستان و بلوچستان الزامی شد

زاهدان- معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان، از الزام نصب سامانه موقعیت‌یاب (GPS) بر روی ناوگان حمل‌ونقل عمومی مسافری استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیمور باقری از الزام نصب سامانه موقعیت‌یاب (GPS) بر روی ناوگان حمل‌ونقل عمومی مسافری استان خبر داد و گفت: مالکان ناوگان مشمول باید در مهلت‌های تعیین‌شده نسبت به نصب این سامانه اقدام کنند تا از اعمال محدودیت‌های قانونی و اختلال در فعالیت ناوگان جلوگیری شود.

معاون حمل ونقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان اظهارکرد: آخرین مهلت نصب سامانه GPS برای ناوگان اتوبوسی تا ۱۵ تیرماه ۱۴۰۵، ناوگان سواری کرایه تا اول شهریورماه ۱۴۰۵ و ناوگان مینی‌بوسی تا اول آبان‌ماه ۱۴۰۵ تعیین شده است.

وی بیان کرد: در صورت عدم نصب سامانه GPS در موعد مقرر، سهمیه سوخت ناوگان قطع شده و از صدور صورت‌وضعیت (سند حمل) جلوگیری خواهد شد که این موضوع در نهایت منجر به توقف فعالیت ناوگان خواهد شد.

معاون حمل ونقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان تصریح کرد: در حال حاضر ۸۰۰ دستگاه اتوبوس، ۵۰۰ دستگاه سواری کرایه و ۳۰ دستگاه مینی‌بوس در بخش حمل‌ونقل عمومی مسافری استان مشغول فعالیت هستند که مشمول اجرای این طرح می‌شوند.

باقری خاطرنشان کرد: مالکان ناوگان برای نصب سامانه GPS می‌توانند به نمایندگی‌های استانی شرکت‌های پیمانکار دارای مجوز رسمی از سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مراجعه کنند.

کد مطلب 6861792

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