به گزارش خبرگزاری مهر، تیمور باقری از الزام نصب سامانه موقعیتیاب (GPS) بر روی ناوگان حملونقل عمومی مسافری استان خبر داد و گفت: مالکان ناوگان مشمول باید در مهلتهای تعیینشده نسبت به نصب این سامانه اقدام کنند تا از اعمال محدودیتهای قانونی و اختلال در فعالیت ناوگان جلوگیری شود.
معاون حمل ونقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای سیستان و بلوچستان اظهارکرد: آخرین مهلت نصب سامانه GPS برای ناوگان اتوبوسی تا ۱۵ تیرماه ۱۴۰۵، ناوگان سواری کرایه تا اول شهریورماه ۱۴۰۵ و ناوگان مینیبوسی تا اول آبانماه ۱۴۰۵ تعیین شده است.
وی بیان کرد: در صورت عدم نصب سامانه GPS در موعد مقرر، سهمیه سوخت ناوگان قطع شده و از صدور صورتوضعیت (سند حمل) جلوگیری خواهد شد که این موضوع در نهایت منجر به توقف فعالیت ناوگان خواهد شد.
معاون حمل ونقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای سیستان و بلوچستان تصریح کرد: در حال حاضر ۸۰۰ دستگاه اتوبوس، ۵۰۰ دستگاه سواری کرایه و ۳۰ دستگاه مینیبوس در بخش حملونقل عمومی مسافری استان مشغول فعالیت هستند که مشمول اجرای این طرح میشوند.
باقری خاطرنشان کرد: مالکان ناوگان برای نصب سامانه GPS میتوانند به نمایندگیهای استانی شرکتهای پیمانکار دارای مجوز رسمی از سازمان راهداری و حملونقل جادهای مراجعه کنند.
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