افشین لرزنگنه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اقدامات معاونت حملونقل و ترافیک شهرداری کرمانشاه، اظهار کرد: همزمان با آغاز عملیات اربعین حسینی، ۱۰۰ دستگاه اتوبوس شهرداری کرمانشاه به همراه ۲۰۰ راننده در شهرستان قصرشیرین مستقر شدهاند و ۳۰ دستگاه اتوبوس از شهرداری همدان نیز به ناوگان خدمترسانی اضافه شده است. همچنین ۱۰۰ دستگاه اتوبوس شهرداری کرج در داخل خاک عراق فعالیت خواهند کرد که مدیریت بخشی از جابهجایی زائران در این مسیر بر عهده شهرداری کرمانشاه است.
وی افزود: برای اسکان رانندگان و عوامل اجرایی نیز امکانات رفاهی لازم فراهم شده و از ۲۸ تیرماه عملیات اجرایی اربعین به صورت رسمی آغاز شده است.
وی با اشاره به اجرای برنامههای هوشمندسازی در حوزه حملونقل شهری، گفت: قرارداد اجرای سامانه پرداخت الکترونیکی کرایه اتوبوسها نهایی شده و همزمان سامانه ردیاب هوشمند (AVL) نیز روی ناوگان اتوبوسرانی نصب میشود تا مسیر حرکت، زمان توقف و عملکرد اتوبوسها به صورت برخط پایش شود.
لرزنگنه همچنین از هوشمندسازی ۳۰ تقاطع از مجموع ۵۴ تقاطع چراغدار شهر، نصب ۴۴ دوربین ثبت تخلف متصل به سامانه اجرائیات پلیس، برنامه نصب ۱۸۱ دوربین نظارتی، خرید سه خودروی مجهز به دوربین ثبت تخلفات و اجرای طرح جامع ۱۵ ساله حملونقل و ترافیک شهر کرمانشاه خبر داد.
معاون حملونقل و ترافیک شهرداری کرمانشاه با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه ایمنی معابر و توسعه حملونقل عمومی، تصریح کرد: اصلاح نقاط حادثهخیز و اجرای سرعتکاهها موجب کاهش چشمگیر تلفات رانندگی در برخی بزرگراههای شهر شده و تاکنون ۲۴ نقطه حادثهخیز نیز رفع شده است.
وی همچنین از پیگیری برای تحویل ۶۳ دستگاه اتوبوس باقیمانده از سهمیه ۱۰۷ دستگاهی شهرداری، پس از تحویل ۴۴ دستگاه، خبر داد و افزود: هوشمندسازی ناوگان تاکسیرانی نیز از طریق نصب تجهیزات پرداخت الکترونیکی در تاکسیها با مشارکت بخش خصوصی در دستور کار قرار دارد.
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