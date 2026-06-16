به گزارش خبرنگار مهر، صبح سه‌شنبه همزمان با هفته جهاد کشاورزی و با حضور وبیناری رئیس‌جمهور، وزیر جهاد کشاورزی، استاندار اصفهان و جمعی از مسئولان، آیین افتتاح همزمان پروژه‌های بخش کشاورزی کشور برگزار شد؛ در این برنامه علاوه بر بهره‌برداری از هزاران طرح در سراسر کشور، بزرگترین شهرک گلخانه‌ای تولید نشاء کشور در شهرستان دهاقان استان اصفهان نیز به بهره‌برداری رسید؛ طرحی که مسئولان آن را گامی مهم در توسعه کشاورزی دانش‌بنیان، افزایش بهره‌وری تولید و مدیریت مصرف آب در فلات مرکزی ایران می‌دانند.

وزیر جهاد کشاورزی: ۲۲۰۰ پروژه کشاورزی با مشارکت مردم افتتاح شد

وزیر جهاد کشاورزی در این مراسم از افتتاح همزمان ۲۲۰۰ پروژه در حوزه‌های مختلف کشاورزی در سراسر کشور خبر داد و اظهار کرد: برای اجرای این طرح‌ها در مجموع حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری انجام شده است.

غلامرضا نوری قزلجه با بیان اینکه بخش عمده این سرمایه‌گذاری توسط مردم و فعالان بخش کشاورزی انجام شده است، افزود: حدود ۷۹ درصد منابع مالی این پروژه‌ها توسط کشاورزان و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی تأمین شده و ۱۵ درصد از محل اعتبارات ملی و استانی و حدود ۶ درصد نیز از طریق تسهیلات بانکی فراهم شده است.

وی با اشاره به آثار اقتصادی این پروژه‌ها ادامه داد: با بهره‌برداری از این طرح‌ها در مجموع برای حدود ۴۲ هزار نفر اشتغال مستقیم و نزدیک به ۳۰ هزار نفر اشتغال غیرمستقیم در کشور ایجاد خواهد شد.

وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر رویکرد دولت در ارتقای بهره‌وری در بخش کشاورزی تصریح کرد: سیاست‌های این وزارتخانه در چارچوب برنامه هفتم توسعه بر افزایش تولید در واحد سطح و بهره‌برداری علمی از منابع طبیعی، به‌ویژه منابع آب، متمرکز شده است.

نوری قزلجه همچنین اصلاح الگوی کشت، توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی و حمایت از تولیدکنندگان داخلی را از مهم‌ترین محورهای برنامه‌های این وزارتخانه برای تأمین امنیت غذایی کشور عنوان کرد.

استاندار اصفهان: توسعه گلخانه‌ها گامی مهم در مدیریت آب استان است

استاندار اصفهان نیز در این مراسم با اشاره به افتتاح بزرگترین شهرک گلخانه‌ای خصوصی جنوب کشور در شهرستان دهاقان گفت: این مجموعه با سرمایه‌گذاری حدود سه هزار میلیارد ریال در زمینی به مساحت ۱۲.۶ هکتار احداث شده و از پروژه‌های شاخص بخش کشاورزی استان به شمار می‌رود.

مهدی جمالی‌نژاد با بیان اینکه ظرفیت تولید سالانه این شهرک بیش از ۱۵۰ میلیون نشاء است، افزود: این مجموعه علاوه بر تأمین نشاء مورد نیاز بخش قابل توجهی از مزارع کشور، زمینه اشتغال مستقیم ۱۵۰ نفر و اشتغال غیرمستقیم حدود ۴۰۰ نفر را نیز فراهم کرده است.

وی با اشاره به شرایط اقلیمی استان اصفهان و محدودیت منابع آبی تصریح کرد: در فلات مرکزی ایران آب ارزش بسیار بالایی دارد و توسعه کشت‌های گلخانه‌ای یکی از مهم‌ترین راهکارها برای مدیریت مصرف و افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی محسوب می‌شود.

استاندار اصفهان ادامه داد: اجرای چنین پروژه‌هایی می‌تواند زمینه حرکت کشاورزی استان به سمت استفاده از فناوری‌های نوین و روش‌های دانش‌بنیان را فراهم کند و به تدریج جایگزین روش‌های سنتی و پرمصرف شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی: بزرگترین شهرک تولید نشاء کشور در اصفهان افتتاح شد

معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی نیز در این آیین با اشاره به اهمیت توسعه تولیدات گلخانه‌ای اظهار کرد: شهرک گلخانه‌ای تولید نشاء در استان اصفهان با سرمایه‌گذاری ۳۳۰ میلیارد تومانی شامل ۳۰۰ میلیارد تومان آورده بخش خصوصی و ۳۰ میلیارد تومان تسهیلات وزارت جهاد کشاورزی و بانک کشاورزی اجرا شده است.

محمدمهدی برومندی ظرفیت تولید سالانه این مجموعه را ۱۵۰ میلیون نشاء اعلام کرد و گفت: در صورت تکمیل فازهای توسعه‌ای، این ظرفیت می‌تواند به ۲۵۰ میلیون نشاء در سال افزایش یابد.

وی با اشاره به مزیت‌های تولید گلخانه‌ای افزود: برای تولید یک کیلوگرم گوجه‌فرنگی در فضای باز حدود ۲۵۰ لیتر آب مصرف می‌شود، در حالی که در گلخانه این میزان به حدود ۴۲ لیتر کاهش می‌یابد.

معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: استفاده از نشاء در کشت محصولات مختلف می‌تواند بین ۲۰ تا ۴۰ درصد در مصرف آب صرفه‌جویی ایجاد کند و همچنین امکان کاهش مصرف آب تا حدود سه هزار و ۲۰۰ مترمکعب در هر هکتار را فراهم سازد.

برومندی با اشاره به برنامه‌های توسعه گلخانه‌ها در کشور خاطرنشان کرد: در حال حاضر تولید سبزی و صیفی کشور سالانه حدود ۲۵ میلیارد مترمکعب آب مصرف می‌کند و هدف‌گذاری شده است با انتقال تدریجی این تولیدات به گلخانه‌ها، مصرف آب به حدود پنج میلیارد مترمکعب کاهش یابد.

وی تأکید کرد: توسعه کشت‌های گلخانه‌ای و استفاده از فناوری‌های نوین در تولید نشاء می‌تواند علاوه بر افزایش بهره‌وری و کنترل بهتر آفات و بیماری‌ها، نقش مهمی در ارتقای امنیت غذایی کشور ایفا کند.

