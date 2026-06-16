اعزام هیئتی به چین و هند برای تامین مواد اولیه دارویی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا ظفرقندی، در حاشیه بیستمین جلسه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، با بیان اینکه حمایت از افراد دارای معلولیت و نیازمند خدمات توانبخشی به یک سند نیاز داشت، گفت: امروز، تصویب این سند با حضور برخی وزرا و مسئولان کشوری انجام شد.
وی افزود: تصویب این سند مهم است، چراکه به منظور پیشگیری و ادغام توانبخشی در زنجیره درمان و بازگشت به کار و زندگی به همکاری بینبخشی نیاز داریم.
وزیر بهداشت، با عنوان این مطلب که باید اقداماتی انجام دهیم تا آثار جانی و جسمی حوادث ترافیکی کاهش یابد، گفت: بر اساس نتایج جلسه امروز شورا، تصمیم بر این شد دستگاههایی که در این زمینه میبایست اقداماتی انجام دهند، نسبت به انجام پیگیریها اقدام کنند.
ظفرقندی ادامه داد: باید از وزارت راه بخواهیم که نسبت به ایمنسازی جادهها اقدام کند و از وزارت صمت بخواهیم که خودروها استاندارد شود و ترمزها بررسی شود تا کارایی لازم را داشته باشند. همچنین رسیدگی به بیمارستانها در این جلسه مطرح شد.
وی با بیان اینکه آمار مرگومیر ناشی از تصادفات جادهای نسبت به سال گذشته کاهش یافته است، تصریح کرد: آمار و ارقام نشان میدهد که میزان مرگومیر مصدومان ترافیکی که به بیمارستانها منتقل میشوند، نسبت به سال گذشته به طور چشمیگری کاهش یافته است. اگرچه اقدامات موثر و رو به جلویی انجام شده، اما حفظ جان هر انسان حائز اهمیت است.
وزیر بهداشت گفت: جوانان، بیشتر در حوادث ترافیکی آسیب میبینند. با اقدامات ۵ ساله و انجام امور تحقیقاتی میتوانیم میزان مرگومیر شهری و جادهای را کاهش دهیم و برنامه بلندمدتی را برای به صفر رساندن این موضوع پیشبینی کنیم.
ظفرقندی درباره تامین دارو و پوشش بیمهای داروها نیز توضیح داد: تامین دارو، اولویت اول وزارت بهداشت است. مشکلات بسیاری در جنگ و محاصره دریایی داشتیم، حدود سه ماه است که واردات ماده اولیه داروهایی که از دریا وارد میشدند، دچار کندی و کاهش شدهاند. وزارت بهداشت تلاش کرده که این کندی را از طریق ریلی و هوایی جبران کند. هیئتی به کشورهای چین و هند که مادهاولیه دارو را تامین میکنند، اعزام کردهایم تا راههای مختلف تامین ماده اولیه دارویی را بررسی کنیم و کمبود دارو را به حداقل برسانیم و زنجیره تامین به چرخش خود ادامه دهد.
وزیر بهداشت با بیان اینکه نرخ دارو تحت تاثیر تورم و تغییرات نرخ ارز قرار میگیرد، گفت: پوشش بیمهای تغییرات قیمتی داروها، از دغدغههای وزارت بهداشت و رئیسجمهور است تا پرداخت از جیب مردم افزایش نیابد. این موضوع طی جلساتی که با بانک مرکزی، سازمان برنامهوبودجه و بیمهها داشتهایم، مطرحکردهایم و همچنین مکاتباتی با مجلس داشتهایم تا مواردی که در لیست دارویی مصوب وزارت بهداشت قرار دارد، پوشش بیمهای این داورها افزایش یابد تا فشار به مردم وارد نشود.
ظفرقندی توضیح داد: برخی داروها، خارج از لیست مصوب قرار دارند. این داروها، تابع نرخ ارز میشوند؛ چرا که بیمه نیستند. هر دارویی که به کشور وارد میشود تا زمانی که تحت پوشش لیست مصوب وزارت بهداشت قرار نگیرد و استانداردهای وزارت بهداشت را کسب نکند، مشمول پوشش بیمهای و هزینهای نخواهد شد. این موضوع را با انجمنهای علمی، سازمان نظام پزشکی و مراجع مربوطه پیگیری میکنیم تا زمانی که وارد لیست داروهای وزارت بهداشت نشوند، برای بیماران تجویز نشوند.
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